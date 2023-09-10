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В США рассказали о новом феномене в мировой политике из-за Украины
В США рассказали о новом феномене в мировой политике из-за Украины - РИА Новости, 10.09.2023
В США рассказали о новом феномене в мировой политике из-за Украины
США воспользовались Украиной, чтобы надавить на Россию, но не преуспели, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:49
2023-09-10T12:49
2023-09-10T15:39
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. США воспользовались Украиной, чтобы надавить на Россию, но не преуспели, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Соединенные Штаты отошли от дипломатии, и Украина стала жертвой. Разумеется, я бы сказал, что ее руководство, на мой взгляд, совершенно не представляет интересы украинского народа", — считает он. По мнению Сакса, американцы хотели контрнаступлением ВСУ повлиять на Россию, но у них ничего не получилось. "Широко рекламируемое контрнаступление последних трех месяцев не принесет результатов. Но Байден собирается переизбираться. Зеленский упорствует. То есть мы имеем этот ужасный феномен, когда интересы всего мира ставятся на карту ради интересов нескольких политиков. Это ситуация, в которой все перевернуто с ног на голову", — заключил профессор. ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.По данным российского Минобороны на начало сентября, с начала контрнаступления украинские войска потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, французские AMX, американские БМП Bradley, а на днях стало известно и о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
https://ria.ru/20230910/berbok-1895296728.html
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895306121.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, США
В США рассказали о новом феномене в мировой политике из-за Украины
Экономист Сакс: Байден и Зеленский ставят свои интересы выше интересов мира
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
США воспользовались Украиной, чтобы надавить на Россию, но не преуспели, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу
Judging Freedom.
"Соединенные Штаты отошли от дипломатии, и Украина стала жертвой. Разумеется, я бы сказал, что ее руководство, на мой взгляд, совершенно не представляет интересы украинского народа", — считает он.
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По мнению Сакса, американцы хотели контрнаступлением ВСУ повлиять на Россию, но у них ничего не получилось.
"Широко рекламируемое контрнаступление последних трех месяцев не принесет результатов. Но Байден собирается переизбираться. Зеленский упорствует. То есть мы имеем этот ужасный феномен, когда интересы всего мира ставятся на карту ради интересов нескольких политиков. Это ситуация, в которой все перевернуто с ног на голову", — заключил профессор.
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ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин
, это не просто пробуксовка, а провал.
По данным российского Минобороны на начало сентября, с начала контрнаступления украинские войска потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, французские AMX, американские БМП Bradley, а на днях стало известно и о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
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