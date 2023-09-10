Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о новом феномене в мировой политике из-за Украины - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 10.09.2023 (обновлено: 15:39 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895314373.html
В США рассказали о новом феномене в мировой политике из-за Украины
В США рассказали о новом феномене в мировой политике из-за Украины - РИА Новости, 10.09.2023
В США рассказали о новом феномене в мировой политике из-за Украины
США воспользовались Украиной, чтобы надавить на Россию, но не преуспели, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:49
2023-09-10T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893130440_0:234:2474:1626_1920x0_80_0_0_00f452b0b2e57e54d4b6440e9a65c07c.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. США воспользовались Украиной, чтобы надавить на Россию, но не преуспели, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Соединенные Штаты отошли от дипломатии, и Украина стала жертвой. Разумеется, я бы сказал, что ее руководство, на мой взгляд, совершенно не представляет интересы украинского народа", — считает он. По мнению Сакса, американцы хотели контрнаступлением ВСУ повлиять на Россию, но у них ничего не получилось. "Широко рекламируемое контрнаступление последних трех месяцев не принесет результатов. Но Байден собирается переизбираться. Зеленский упорствует. То есть мы имеем этот ужасный феномен, когда интересы всего мира ставятся на карту ради интересов нескольких политиков. Это ситуация, в которой все перевернуто с ног на голову", — заключил профессор. ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.По данным российского Минобороны на начало сентября, с начала контрнаступления украинские войска потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, французские AMX, американские БМП Bradley, а на днях стало известно и о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
https://ria.ru/20230910/berbok-1895296728.html
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895306121.html
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895299569.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893130440_0:0:2169:1626_1920x0_80_0_0_cfeb327e18528e669d44a69e49ae6476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, США
В США рассказали о новом феномене в мировой политике из-за Украины

Экономист Сакс: Байден и Зеленский ставят свои интересы выше интересов мира

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. США воспользовались Украиной, чтобы надавить на Россию, но не преуспели, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Соединенные Штаты отошли от дипломатии, и Украина стала жертвой. Разумеется, я бы сказал, что ее руководство, на мой взгляд, совершенно не представляет интересы украинского народа", — считает он.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Катастрофа. В ФРГ ужаснулись неожиданным словам Бербок об атаках на Россию
10:21
По мнению Сакса, американцы хотели контрнаступлением ВСУ повлиять на Россию, но у них ничего не получилось.
"Широко рекламируемое контрнаступление последних трех месяцев не принесет результатов. Но Байден собирается переизбираться. Зеленский упорствует. То есть мы имеем этот ужасный феномен, когда интересы всего мира ставятся на карту ради интересов нескольких политиков. Это ситуация, в которой все перевернуто с ног на голову", — заключил профессор.
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Очень мощно. В Германии рассказали о военной хитрости России на фронте
11:43
ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
По данным российского Минобороны на начало сентября, с начала контрнаступления украинские войска потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, французские AMX, американские БМП Bradley, а на днях стало известно и о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Неожиданные сроки. Киеву рассказали, сколько времени осталось для прорыва
10:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала