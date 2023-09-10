https://ria.ru/20230910/ukraina-1895306121.html

Очень мощно. В Германии рассказали о военной хитрости России на фронте

Очень мощно. В Германии рассказали о военной хитрости России на фронте - РИА Новости, 10.09.2023

Очень мощно. В Германии рассказали о военной хитрости России на фронте

Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны, пишет Юлиан Репке в статье для издания Bild. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:43

2023-09-10T11:43

2023-09-10T13:36

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны, пишет Юлиан Репке в статье для издания Bild."В нее входят отлично функционирующие артиллерийские батареи и минные поля", — признал он.В подтверждение он рассказал об инциденте, произошедшем с отрядом ВСУ на этом участке фронта."Танки наткнулись на мины и встали как вкопанные. Ими занялась русская артиллерия и полностью их уничтожила <…> Затем множество недавно привезенных на фронт украинских солдат двинулись к окопу и оказались буквально пригвожденными артиллерийским огнем", — говорится в публикации. Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления. По данным российского Минобороны на начало сентября, за все это время ВСУ потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. На днях стало известно и о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.

https://ria.ru/20230910/berbok-1895296728.html

https://ria.ru/20230910/ukraina-1895291171.html

https://ria.ru/20230910/ukraina-1895299569.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия