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Очень мощно. В Германии рассказали о военной хитрости России на фронте - РИА Новости, 10.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 10.09.2023 (обновлено: 13:36 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895306121.html
Очень мощно. В Германии рассказали о военной хитрости России на фронте
Очень мощно. В Германии рассказали о военной хитрости России на фронте - РИА Новости, 10.09.2023
Очень мощно. В Германии рассказали о военной хитрости России на фронте
Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны, пишет Юлиан Репке в статье для издания Bild. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:43
2023-09-10T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны, пишет Юлиан Репке в статье для издания Bild."В нее входят отлично функционирующие артиллерийские батареи и минные поля", — признал он.В подтверждение он рассказал об инциденте, произошедшем с отрядом ВСУ на этом участке фронта."Танки наткнулись на мины и встали как вкопанные. Ими занялась русская артиллерия и полностью их уничтожила &lt;…&gt; Затем множество недавно привезенных на фронт украинских солдат двинулись к окопу и оказались буквально пригвожденными артиллерийским огнем", — говорится в публикации. Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления. По данным российского Минобороны на начало сентября, за все это время ВСУ потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. На днях стало известно и о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
https://ria.ru/20230910/berbok-1895296728.html
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895291171.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Очень мощно. В Германии рассказали о военной хитрости России на фронте

Журналист Репке: Россия создала мощную линию обороны на Южном направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны, пишет Юлиан Репке в статье для издания Bild.
"В нее входят отлично функционирующие артиллерийские батареи и минные поля", — признал он.
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В подтверждение он рассказал об инциденте, произошедшем с отрядом ВСУ на этом участке фронта.
"Танки наткнулись на мины и встали как вкопанные. Ими занялась русская артиллерия и полностью их уничтожила <…> Затем множество недавно привезенных на фронт украинских солдат двинулись к окопу и оказались буквально пригвожденными артиллерийским огнем", — говорится в публикации.
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По данным российского Минобороны на начало сентября, за все это время ВСУ потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. На днях стало известно и о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
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