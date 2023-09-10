Очень мощно. В Германии рассказали о военной хитрости России на фронте
Журналист Репке: Россия создала мощную линию обороны на Южном направлении
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны, пишет Юлиан Репке в статье для издания Bild.
"В нее входят отлично функционирующие артиллерийские батареи и минные поля", — признал он.
В подтверждение он рассказал об инциденте, произошедшем с отрядом ВСУ на этом участке фронта.
"Танки наткнулись на мины и встали как вкопанные. Ими занялась русская артиллерия и полностью их уничтожила <…> Затем множество недавно привезенных на фронт украинских солдат двинулись к окопу и оказались буквально пригвожденными артиллерийским огнем", — говорится в публикации.
Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
По данным российского Минобороны на начало сентября, за все это время ВСУ потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. На днях стало известно и о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
По данным российского Минобороны на начало сентября, за все это время ВСУ потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. На днях стало известно и о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.