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Неожиданные сроки. Киеву рассказали, сколько времени осталось для прорыва - РИА Новости, 10.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:57 10.09.2023 (обновлено: 11:40 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895299569.html
Неожиданные сроки. Киеву рассказали, сколько времени осталось для прорыва
Неожиданные сроки. Киеву рассказали, сколько времени осталось для прорыва - РИА Новости, 10.09.2023
Неожиданные сроки. Киеву рассказали, сколько времени осталось для прорыва
У Украины осталось немногим более месяца для активного контрнаступления, а затем погода начнет играть против них, заявил глава Комитета начальников штабов США... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:57
2023-09-10T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
марк милли
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. У Украины осталось немногим более месяца для активного контрнаступления, а затем погода начнет играть против них, заявил глава Комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью BBC."Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30-45 дней до плохой погоды, так что украинцы еще не закончили", — сказал он. По мнению генерала, из-за холодов Украине будет намного труднее маневрировать. Кроме того, он признал, что наступление шло медленнее, чем ожидалось. ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.По данным российского Минобороны на начало сентября, с начала контрнаступления украинские войска потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, французские AMX, американские БМП Bradley, а на днях стало известно и о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895291171.html
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в мире, украина, сша, марк милли, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Марк Милли, Вооруженные силы Украины
Неожиданные сроки. Киеву рассказали, сколько времени осталось для прорыва

Генерал ВС США Милли: у Украины есть 30 дней для активного контрнаступления

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. У Украины осталось немногим более месяца для активного контрнаступления, а затем погода начнет играть против них, заявил глава Комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью BBC.

"Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30-45 дней до плохой погоды, так что украинцы еще не закончили", — сказал он.
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По мнению генерала, из-за холодов Украине будет намного труднее маневрировать. Кроме того, он признал, что наступление шло медленнее, чем ожидалось.
ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
По данным российского Минобороны на начало сентября, с начала контрнаступления украинские войска потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, французские AMX, американские БМП Bradley, а на днях стало известно и о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМарк МиллиВооруженные силы Украины
 
 
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