Неожиданные сроки. Киеву рассказали, сколько времени осталось для прорыва
Генерал ВС США Милли: у Украины есть 30 дней для активного контрнаступления
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. У Украины осталось немногим более месяца для активного контрнаступления, а затем погода начнет играть против них, заявил глава Комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью BBC.
"Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30-45 дней до плохой погоды, так что украинцы еще не закончили", — сказал он.
"Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30-45 дней до плохой погоды, так что украинцы еще не закончили", — сказал он.
По мнению генерала, из-за холодов Украине будет намного труднее маневрировать. Кроме того, он признал, что наступление шло медленнее, чем ожидалось.
ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
По данным российского Минобороны на начало сентября, с начала контрнаступления украинские войска потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, французские AMX, американские БМП Bradley, а на днях стало известно и о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.