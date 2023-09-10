https://ria.ru/20230910/ukraina-1895299569.html

Неожиданные сроки. Киеву рассказали, сколько времени осталось для прорыва

Неожиданные сроки. Киеву рассказали, сколько времени осталось для прорыва - РИА Новости, 10.09.2023

Неожиданные сроки. Киеву рассказали, сколько времени осталось для прорыва

У Украины осталось немногим более месяца для активного контрнаступления, а затем погода начнет играть против них, заявил глава Комитета начальников штабов США... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T10:57

2023-09-10T10:57

2023-09-10T11:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. У Украины осталось немногим более месяца для активного контрнаступления, а затем погода начнет играть против них, заявил глава Комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью BBC."Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30-45 дней до плохой погоды, так что украинцы еще не закончили", — сказал он. По мнению генерала, из-за холодов Украине будет намного труднее маневрировать. Кроме того, он признал, что наступление шло медленнее, чем ожидалось. ВСУ с 4 июня ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.По данным российского Минобороны на начало сентября, с начала контрнаступления украинские войска потеряли не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, французские AMX, американские БМП Bradley, а на днях стало известно и о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.

https://ria.ru/20230910/ukraina-1895291171.html

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в мире, украина, сша, марк милли, вооруженные силы украины