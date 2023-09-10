https://ria.ru/20230910/ukraina-1895291171.html
В США предсказали, чем обернется последний отчаянный шаг ВСУ
В США предсказали, чем обернется последний отчаянный шаг ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023
В США предсказали, чем обернется последний отчаянный шаг ВСУ
Последний перед крахом рывок ВСУ в Работино будет остановлен российской армией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:46
2023-09-10T09:46
2023-09-10T12:19
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Последний перед крахом рывок ВСУ в Работино будет остановлен российской армией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. "Украинская армия находится на грани краха. И как вы понимаете, как только они бросят свои стратегические резервы в этот последний рывок возле деревни Работино в Запорожье, похоже, что этот последний рывок будет остановлен русскими. Украинцам больше нечего выставить", — считает он.По мнению эксперта, сейчас украинская армия предпринимает отчаянные меры. "Использование последних резервов, фольксштурм, старые, молодые, слабые, с недостаточной подготовкой, без знания тактики, без знания техники, которую они призваны использовать. Их бросают в бой наугад против русской армии, которая очень хорошо обучена, очень хорошо оснащена", — заключил Риттер. ВСУ начали контрнаступление 4 июня, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Но, как отметил спустя три месяца президент Владимир Путин, "контрнаступ" не то что буксует, а обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — у Работино, где Украина ввела в бой бригады из стратегического резерва.По данным Минобороны, за время контрнаступления украинская армия потеряла не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, французские AMX, британские Challenger 2 и американские БМП Bradley. А западные кураторы все чаще выражают явное разочарование ситуацией на поле боя.
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в мире, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Россия
В США предсказали, чем обернется последний отчаянный шаг ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ ждет крах после маневра в Запорожской области
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Последний перед крахом рывок ВСУ в Работино будет остановлен российской армией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol
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"Украинская армия находится на грани краха. И как вы понимаете, как только они бросят свои стратегические резервы в этот последний рывок возле деревни Работино в Запорожье, похоже, что этот последний рывок будет остановлен русскими. Украинцам больше нечего выставить", — считает он.
По мнению эксперта, сейчас украинская армия предпринимает отчаянные меры.
"Использование последних резервов, фольксштурм, старые, молодые, слабые, с недостаточной подготовкой, без знания тактики, без знания техники, которую они призваны использовать. Их бросают в бой наугад против русской армии, которая очень хорошо обучена, очень хорошо оснащена", — заключил Риттер.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Но, как отметил спустя три месяца президент Владимир Путин, "контрнаступ" не то что буксует, а обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — у Работино, где Украина ввела в бой бригады из стратегического резерва.
По данным Минобороны, за время контрнаступления украинская армия потеряла не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, французские AMX, британские Challenger 2 и американские БМП Bradley. А западные кураторы все чаще выражают явное разочарование ситуацией на поле боя.
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