https://ria.ru/20230910/ugroza-1895375858.html

Глава МВД Франции заявил об угрозе терактов в стране

Глава МВД Франции заявил об угрозе терактов в стране - РИА Новости, 10.09.2023

Глава МВД Франции заявил об угрозе терактов в стране

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил об угрозе терактов в стране, спланированных за рубежом, по типу атак в ноябре 2015 года в Париже, в связи РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:00

2023-09-10T18:00

2023-09-10T18:00

франция

париж

сахель

жеральд дарманен

салах абдеслам

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ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил об угрозе терактов в стране, спланированных за рубежом, по типу атак в ноябре 2015 года в Париже, в связи с "меньшим присутствием американцев и французов" в Сахеле, Леванте и Афганистане. Он отметил, что во Франции очень долго думали, что теракта наподобие нападения на концертный зал "Батаклан" в 2015 году больше не может произойти, но, по словам министра, в Афганистане, в странах Леванта, в Африке происходит "восстановление средств для создания угрозы", и это "вызывает обеспокоенность". "Мы перестраховываемся против возможной прогнозируемой угрозы, которая вновь возникает, поскольку по целому ряду причин американцы, французы снизили присутствие в Сахеле, Леванте, Афганистане", - заявил Дарманен в эфире телеканала France 2, отвечая на вопрос о том, возможны ли новые теракты по типу атаки на "Батаклан". Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности в результате терактов погибли 130 человек, более 350 были ранены. По итогам суда, который длился девять месяцев, в июне 2022 года 19 обвиняемых по делу о терактах были признаны виновными в терроризме. Главный обвиняемый и единственный из террористов, оставшийся в живых, 32-летний Салах Абдеслам был приговорен к пожизненному заключению. Многие из участников терактов 2015 года являлись гражданами Франции и проживали на территории метрополии в течение нескольких лет.

https://ria.ru/20230903/frantsiya-1893907863.html

https://ria.ru/20230903/bezopasnost-1893984664.html

франция

париж

сахель

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франция, париж, сахель , жеральд дарманен, салах абдеслам