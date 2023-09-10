Глава МВД Франции заявил об угрозе терактов в стране
Глава МВД Франции Дарманен заявил об угрозе терактов в стране
Вид на безлюдные Елисейские поля в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил об угрозе терактов в стране, спланированных за рубежом, по типу атак в ноябре 2015 года в Париже, в связи с "меньшим присутствием американцев и французов" в Сахеле, Леванте и Афганистане.
Он отметил, что во Франции очень долго думали, что теракта наподобие нападения на концертный зал "Батаклан" в 2015 году больше не может произойти, но, по словам министра, в Афганистане, в странах Леванта, в Африке происходит "восстановление средств для создания угрозы", и это "вызывает обеспокоенность".
"Мы перестраховываемся против возможной прогнозируемой угрозы, которая вновь возникает, поскольку по целому ряду причин американцы, французы снизили присутствие в Сахеле, Леванте, Афганистане", - заявил Дарманен в эфире телеканала France 2, отвечая на вопрос о том, возможны ли новые теракты по типу атаки на "Батаклан".
Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности в результате терактов погибли 130 человек, более 350 были ранены.
По итогам суда, который длился девять месяцев, в июне 2022 года 19 обвиняемых по делу о терактах были признаны виновными в терроризме. Главный обвиняемый и единственный из террористов, оставшийся в живых, 32-летний Салах Абдеслам был приговорен к пожизненному заключению. Многие из участников терактов 2015 года являлись гражданами Франции и проживали на территории метрополии в течение нескольких лет.