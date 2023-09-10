https://ria.ru/20230910/ugroza-1895375031.html
Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу человечеству
Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу человечеству - РИА Новости, 10.09.2023
Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу человечеству
Президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остается единственной реальной угрозой для человечества, опасней даже ядерной войны. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:57
2023-09-10T17:57
2023-09-10T17:57
в мире
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индия
вьетнам
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остается единственной реальной угрозой для человечества, опасней даже ядерной войны. "Единственная экзистенциальная угроза, с которой встречается человечество, даже страшнее ядерной войны, глобальное потепление на 1,5 градусов в след 20… 10 лет", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам своей поездки в Индию и Вьетнам. Как заявил Байден, глобальное потепление является реальной проблемой, поскольку из него "нет пути назад".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, вьетнам, джо байден
В мире, США, Индия, Вьетнам, Джо Байден
Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу человечеству
Байден заявил, что глобальное потепление для человечества страшнее ядерной войны