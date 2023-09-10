Рейтинг@Mail.ru
Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу человечеству - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/ugroza-1895375031.html
Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу человечеству
Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу человечеству - РИА Новости, 10.09.2023
Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу человечеству
Президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остается единственной реальной угрозой для человечества, опасней даже ядерной войны. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:57
2023-09-10T17:57
в мире
сша
индия
вьетнам
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883060713_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55284482cde96f69b23e3813a073fa78.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остается единственной реальной угрозой для человечества, опасней даже ядерной войны. "Единственная экзистенциальная угроза, с которой встречается человечество, даже страшнее ядерной войны, глобальное потепление на 1,5 градусов в след 20… 10 лет", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам своей поездки в Индию и Вьетнам. Как заявил Байден, глобальное потепление является реальной проблемой, поскольку из него "нет пути назад".
https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html
сша
индия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883060713_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_c2544085c798336ce811be492035ae48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, индия, вьетнам, джо байден
В мире, США, Индия, Вьетнам, Джо Байден
Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу человечеству

Байден заявил, что глобальное потепление для человечества страшнее ядерной войны

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остается единственной реальной угрозой для человечества, опасней даже ядерной войны.
«
"Единственная экзистенциальная угроза, с которой встречается человечество, даже страшнее ядерной войны, глобальное потепление на 1,5 градусов в след 20… 10 лет", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам своей поездки в Индию и Вьетнам.
Как заявил Байден, глобальное потепление является реальной проблемой, поскольку из него "нет пути назад".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Байден придумал, как сохранить власть: надо развязать мировую войну
4 сентября, 08:00
 
В миреСШАИндияВьетнамДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала