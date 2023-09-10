https://ria.ru/20230910/ugroza-1895375031.html

Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу человечеству

Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу человечеству - РИА Новости, 10.09.2023

Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу человечеству

Президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остается единственной реальной угрозой для человечества, опасней даже ядерной войны. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:57

2023-09-10T17:57

2023-09-10T17:57

в мире

сша

индия

вьетнам

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остается единственной реальной угрозой для человечества, опасней даже ядерной войны. "Единственная экзистенциальная угроза, с которой встречается человечество, даже страшнее ядерной войны, глобальное потепление на 1,5 градусов в след 20… 10 лет", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам своей поездки в Индию и Вьетнам. Как заявил Байден, глобальное потепление является реальной проблемой, поскольку из него "нет пути назад".

https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html

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индия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, индия, вьетнам, джо байден