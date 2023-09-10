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В Саудовской Аравии раскрыли, что станет смертельным ударом для Запада - РИА Новости, 10.09.2023
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06:56 10.09.2023 (обновлено: 12:31 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/udar-1895269795.html
В Саудовской Аравии раскрыли, что станет смертельным ударом для Запада
В Саудовской Аравии раскрыли, что станет смертельным ударом для Запада - РИА Новости, 10.09.2023
В Саудовской Аравии раскрыли, что станет смертельным ударом для Запада
Пробуждение южных стран, в частности государств Африки, нанесет "смертельный удар" по Европе, говорится в статье саудовской газеты Okaz. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T06:56
2023-09-10T12:31
в мире
африка
европа
украина
нато
оон
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Пробуждение южных стран, в частности государств Африки, нанесет "смертельный удар" по Европе, говорится в статье саудовской газеты Okaz.Как пишет автор материала, любой, кто знаком с историей Европы и США, знает о "количестве потерянных человеческих жизней", на которых построены современные западные государства. По его словам, эти страны по сей день играют ту же "разрушающую роль", несмотря на грим под названием "права человека и демократия"."Европейская колонизация Африки не закончилась, потому что так дешевле и проще продолжать строить западные финансовые империи. Европейский колониализм поддерживается большинством международных институтов", — заявляет он, включив в свой список НАТО и ООН.При этом нынешние события в Африке, включая переворот в Нигере, пугают западных колонизаторов, говорится в статье. "Разумеется, одна из целей НАТО на Украине — сохранить западную однополярность в мире и не дать России и Китаю установить новый миропорядок. Но еще одной миссией НАТО стало недопущение пробуждения Африки. Если восстание южных стран продолжится, это нанесет смертельный удар по Европе", — утверждает автор.По его мнению, освободительные движения, появившиеся в Африке в последние годы, неизбежно приведут к ликвидации "последних очагов" европейского колониализма."Люди, которым известно о преступлениях европейских колонизаторов, — это африканцы. Они молчали и продолжают молчать об этом. Отсюда можно понять чувства народов Африки, когда они поднимают российский флаг. Они делают это, конечно, не для того, чтобы выступить против Украины. Но они ратуют за победу России над НАТО и империями европейского колониализма в прошлом и настоящем", — заключает он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895218375.html
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в мире, африка, европа, украина, нато, оон, россия
В мире, Африка, Европа, Украина, НАТО, ООН, Россия
В Саудовской Аравии раскрыли, что станет смертельным ударом для Запада

Okaz: пробуждение Африки, выступающей за победу России, нанесет удар по Европе

© AP Photo / Pool / Lukas BarthВстреча лидеров стран "Большой семерки" в Германии
Встреча лидеров стран Большой семерки в Германии - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Pool / Lukas Barth
Встреча лидеров стран "Большой семерки" в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Пробуждение южных стран, в частности государств Африки, нанесет "смертельный удар" по Европе, говорится в статье саудовской газеты Okaz.
Как пишет автор материала, любой, кто знаком с историей Европы и США, знает о "количестве потерянных человеческих жизней", на которых построены современные западные государства. По его словам, эти страны по сей день играют ту же "разрушающую роль", несмотря на грим под названием "права человека и демократия".
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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"Европейская колонизация Африки не закончилась, потому что так дешевле и проще продолжать строить западные финансовые империи. Европейский колониализм поддерживается большинством международных институтов", — заявляет он, включив в свой список НАТО и ООН.
При этом нынешние события в Африке, включая переворот в Нигере, пугают западных колонизаторов, говорится в статье. "Разумеется, одна из целей НАТО на Украине — сохранить западную однополярность в мире и не дать России и Китаю установить новый миропорядок. Но еще одной миссией НАТО стало недопущение пробуждения Африки. Если восстание южных стран продолжится, это нанесет смертельный удар по Европе", — утверждает автор.
По его мнению, освободительные движения, появившиеся в Африке в последние годы, неизбежно приведут к ликвидации "последних очагов" европейского колониализма.
"Люди, которым известно о преступлениях европейских колонизаторов, — это африканцы. Они молчали и продолжают молчать об этом. Отсюда можно понять чувства народов Африки, когда они поднимают российский флаг. Они делают это, конечно, не для того, чтобы выступить против Украины. Но они ратуют за победу России над НАТО и империями европейского колониализма в прошлом и настоящем", — заключает он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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