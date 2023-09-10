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Лавров заявил, что учения Армении и США выглядят странно - РИА Новости, 10.09.2023
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12:01 10.09.2023 (обновлено: 12:24 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/ucheniya-1895308673.html
Лавров заявил, что учения Армении и США выглядят странно
Лавров заявил, что учения Армении и США выглядят странно - РИА Новости, 10.09.2023
Лавров заявил, что учения Армении и США выглядят странно
Действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы, нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, заявил... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:01
2023-09-10T12:24
сша
армения
нато
одкб
сергей лавров
в мире
ереван
закавказье
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы, нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении… У нас это вызывает сожаления - действия армянского руководства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Нью-Дели.Он добавил, что действия Еревана выглядят особенно странно, учитывая то, что Армения уже два года отказывается участвовать в учениях ОДКБ.
https://ria.ru/20230908/nato-1895104682.html
сша
армения
ереван
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сша, армения, нато, одкб, сергей лавров, в мире, ереван, закавказье
США, Армения, НАТО, ОДКБ, Сергей Лавров, В мире, Ереван, Закавказье
Лавров заявил, что учения Армении и США выглядят странно

Лавров: нет ничего хорошего в том, что НАТО пытается проникнуть в Закавказье

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы, нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении… У нас это вызывает сожаления - действия армянского руководства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Нью-Дели.
Он добавил, что действия Еревана выглядят особенно странно, учитывая то, что Армения уже два года отказывается участвовать в учениях ОДКБ.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Турецкий дипломат оценил шансы Армении на вступление в НАТО
8 сентября, 21:17
 
СШААрменияНАТООДКБСергей ЛавровВ миреЕреванЗакавказье
 
 
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