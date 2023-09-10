https://ria.ru/20230910/ucheniya-1895308673.html

Лавров заявил, что учения Армении и США выглядят странно

Лавров заявил, что учения Армении и США выглядят странно - РИА Новости, 10.09.2023

Лавров заявил, что учения Армении и США выглядят странно

Действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы, нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, заявил... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T12:01

2023-09-10T12:01

2023-09-10T12:24

сша

армения

нато

одкб

сергей лавров

в мире

ереван

закавказье

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы, нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении… У нас это вызывает сожаления - действия армянского руководства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Нью-Дели.Он добавил, что действия Еревана выглядят особенно странно, учитывая то, что Армения уже два года отказывается участвовать в учениях ОДКБ.

https://ria.ru/20230908/nato-1895104682.html

сша

армения

ереван

закавказье

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, армения, нато, одкб, сергей лавров, в мире, ереван, закавказье