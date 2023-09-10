https://ria.ru/20230910/ucheniya-1895308673.html
Лавров заявил, что учения Армении и США выглядят странно
Лавров заявил, что учения Армении и США выглядят странно - РИА Новости, 10.09.2023
Лавров заявил, что учения Армении и США выглядят странно
Действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы, нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, заявил... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:01
2023-09-10T12:01
2023-09-10T12:24
сша
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сергей лавров
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ереван
закавказье
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы, нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении… У нас это вызывает сожаления - действия армянского руководства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Нью-Дели.Он добавил, что действия Еревана выглядят особенно странно, учитывая то, что Армения уже два года отказывается участвовать в учениях ОДКБ.
https://ria.ru/20230908/nato-1895104682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, армения, нато, одкб, сергей лавров, в мире, ереван, закавказье
США, Армения, НАТО, ОДКБ, Сергей Лавров, В мире, Ереван, Закавказье
Лавров заявил, что учения Армении и США выглядят странно
Лавров: нет ничего хорошего в том, что НАТО пытается проникнуть в Закавказье
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы, нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении… У нас это вызывает сожаления - действия армянского руководства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Нью-Дели.
Он добавил, что действия Еревана выглядят особенно странно, учитывая то, что Армения уже два года отказывается участвовать в учениях ОДКБ.
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