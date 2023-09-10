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﻿Полежаева: центр изучения языков создадут на базе Дома народов России

﻿Полежаева: центр изучения языков создадут на базе Дома народов России - РИА Новости, 11.09.2023

﻿Полежаева: центр изучения языков создадут на базе Дома народов России

На базе Дома народов России будет создан центр по изучению национальных языков РФ, такая работа уже начата, сообщила директор Дома народов России Анна... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-10T13:22

2023-09-10T13:22

2023-09-11T13:22

анна полежаева

россия

дальний восток

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. На базе Дома народов России будет создан центр по изучению национальных языков РФ, такая работа уже начата, сообщила директор Дома народов России Анна Полежаева. "Сейчас в Доме народов России идет запуск проекта - проект "Россия - дом народов". Это центр изучения языков народов России", - сказала Полежаева на сессии ВЭФ-2023 "Сохранить нельзя забыть: языки коренных малочисленных народов как основа культурного наследия многонациональной России". Она уточнила, что в рамках работы центра планируется создать условия для полномасштабной работы экспертов, преподавателей родных языков. Полежаева отметила, что большая работа ведется Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока по направлению сохранения родных языков, чему Дом народов России намерен содействовать. "Создание для бесписьменных языков аудиофонотек - это очень важное направление (по изучению и сохранению языков народов России - ред.). Всегда встаёт вопрос для государства - это вопрос финансирования. Решение этого вопроса будет нашей задачей", - добавила Полежаева. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20220928/forumy-1820070972.html

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Алёна Пава

анна полежаева, россия, дальний восток, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023