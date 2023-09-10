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﻿Полежаева: центр изучения языков создадут на базе Дома народов России - РИА Новости, 11.09.2023
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13:22 10.09.2023 (обновлено: 13:22 11.09.2023)
https://ria.ru/20230910/tsentr-1895554854.html
﻿Полежаева: центр изучения языков создадут на базе Дома народов России
﻿Полежаева: центр изучения языков создадут на базе Дома народов России - РИА Новости, 11.09.2023
﻿Полежаева: центр изучения языков создадут на базе Дома народов России
На базе Дома народов России будет создан центр по изучению национальных языков РФ, такая работа уже начата, сообщила директор Дома народов России Анна... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-10T13:22
2023-09-11T13:22
анна полежаева
россия
дальний восток
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. На базе Дома народов России будет создан центр по изучению национальных языков РФ, такая работа уже начата, сообщила директор Дома народов России Анна Полежаева. "Сейчас в Доме народов России идет запуск проекта - проект "Россия - дом народов". Это центр изучения языков народов России", - сказала Полежаева на сессии ВЭФ-2023 "Сохранить нельзя забыть: языки коренных малочисленных народов как основа культурного наследия многонациональной России". Она уточнила, что в рамках работы центра планируется создать условия для полномасштабной работы экспертов, преподавателей родных языков. Полежаева отметила, что большая работа ведется Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока по направлению сохранения родных языков, чему Дом народов России намерен содействовать. "Создание для бесписьменных языков аудиофонотек - это очень важное направление (по изучению и сохранению языков народов России - ред.). Всегда встаёт вопрос для государства - это вопрос финансирования. Решение этого вопроса будет нашей задачей", - добавила Полежаева. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия
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анна полежаева, россия, дальний восток, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Анна Полежаева, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023

﻿Полежаева: центр изучения языков создадут на базе Дома народов России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДиректор Дома народов России Анна Полежаева на ВЭФ — 2023
Директор Дома народов России Анна Полежаева на ВЭФ — 2023 - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Директор Дома народов России Анна Полежаева на ВЭФ — 2023
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. На базе Дома народов России будет создан центр по изучению национальных языков РФ, такая работа уже начата, сообщила директор Дома народов России Анна Полежаева.
"Сейчас в Доме народов России идет запуск проекта - проект "Россия - дом народов". Это центр изучения языков народов России", - сказала Полежаева на сессии ВЭФ-2023 "Сохранить нельзя забыть: языки коренных малочисленных народов как основа культурного наследия многонациональной России".
Она уточнила, что в рамках работы центра планируется создать условия для полномасштабной работы экспертов, преподавателей родных языков. Полежаева отметила, что большая работа ведется Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока по направлению сохранения родных языков, чему Дом народов России намерен содействовать.
"Создание для бесписьменных языков аудиофонотек - это очень важное направление (по изучению и сохранению языков народов России - ред.). Всегда встаёт вопрос для государства - это вопрос финансирования. Решение этого вопроса будет нашей задачей", - добавила Полежаева.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Развитие коренных народов Севера обсудят на крупнейших форумах 2023 года - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Развитие коренных народов Севера обсудят на крупнейших форумах 2023 года
28 сентября 2022, 14:40
 
Анна ПолежаеваРоссияДальний ВостокВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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