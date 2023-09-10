https://ria.ru/20230910/trevoga-1895256009.html

В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.09.2023

В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве и девяти областях Украины: Житомирской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Сумской, Черниговской, Кировоградской,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T01:12

2023-09-10T01:12

2023-09-10T01:47

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и девяти областях Украины: Житомирской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным сайта, в Киеве тревога была объявлена в 1.15 (совпадает с мск).Ранее воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Киевской областях. Около 1.30 стало известно о сигнале тревоги в Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230910/obstrel-1895254439.html

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украина, в мире, вооруженные силы рф, киев, киевская область, запорожская область