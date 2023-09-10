https://ria.ru/20230910/trevoga-1895253355.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.09.2023
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T00:15
2023-09-10T00:15
2023-09-10T00:19
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги в области был объявлен с 0.02 (совпадает с мск).Также тревога продолжает звучать в Сумской и Черниговской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киевская область, украина, вооруженные силы рф, черниговская область, в мире
Киевская область, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Черниговская область, В мире
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги