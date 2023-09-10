https://ria.ru/20230910/toplivo-1895296003.html

Шульгинов рассказал, какие факторы осложняют ситуацию с топливом в России

Шульгинов рассказал, какие факторы осложняют ситуацию с топливом в России - РИА Новости, 10.09.2023

Шульгинов рассказал, какие факторы осложняют ситуацию с топливом в России

Ситуация на оптовом топливном рынке в России осложняется на данный момент скорее валютным курсом и внеплановой остановкой ряда НПЗ, чем корректировкой... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T10:17

2023-09-10T10:17

2023-09-10T10:17

экономика

россия

владивосток

николай шульгинов

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Ситуация на оптовом топливном рынке в России осложняется на данный момент скорее валютным курсом и внеплановой остановкой ряда НПЗ, чем корректировкой демпфирующего механизма, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ, отметив, что рассчитывает на возобновление деятельности приостановивших работу НПЗ "уже сегодня-завтра". Закон о корректировке механизма топливного демпфера вступил в силу с 1 сентября и будет действовать до конца 2026 года. Согласно документу, механизм корректируется таким образом, что на 50% сокращает выплаты компаниям из бюджета по демпферу как по бензину, так и по дизтопливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС. "Ситуация на оптовом рынке сейчас больше усугубляется другими факторами: валютным курсом, внеплановой остановкой ряда НПЗ. Рассчитываем, что они уже сегодня-завтра начнут возвращаться в строй", - ответил Шульгинов на вопрос о влиянии корректировки топливного демпфера на рынок. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230906/toplivo-1894524180.html

https://ria.ru/20230902/toplivo-1893824015.html

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экономика, россия, владивосток, николай шульгинов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023