https://ria.ru/20230910/toplivo-1895296003.html
Шульгинов рассказал, какие факторы осложняют ситуацию с топливом в России
Шульгинов рассказал, какие факторы осложняют ситуацию с топливом в России - РИА Новости, 10.09.2023
Шульгинов рассказал, какие факторы осложняют ситуацию с топливом в России
Ситуация на оптовом топливном рынке в России осложняется на данный момент скорее валютным курсом и внеплановой остановкой ряда НПЗ, чем корректировкой... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:17
2023-09-10T10:17
2023-09-10T10:17
экономика
россия
владивосток
николай шульгинов
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Ситуация на оптовом топливном рынке в России осложняется на данный момент скорее валютным курсом и внеплановой остановкой ряда НПЗ, чем корректировкой демпфирующего механизма, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ, отметив, что рассчитывает на возобновление деятельности приостановивших работу НПЗ "уже сегодня-завтра". Закон о корректировке механизма топливного демпфера вступил в силу с 1 сентября и будет действовать до конца 2026 года. Согласно документу, механизм корректируется таким образом, что на 50% сокращает выплаты компаниям из бюджета по демпферу как по бензину, так и по дизтопливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС. "Ситуация на оптовом рынке сейчас больше усугубляется другими факторами: валютным курсом, внеплановой остановкой ряда НПЗ. Рассчитываем, что они уже сегодня-завтра начнут возвращаться в строй", - ответил Шульгинов на вопрос о влиянии корректировки топливного демпфера на рынок. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230906/toplivo-1894524180.html
https://ria.ru/20230902/toplivo-1893824015.html
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РИА Новости
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экономика, россия, владивосток, николай шульгинов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Владивосток, Николай Шульгинов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Шульгинов рассказал, какие факторы осложняют ситуацию с топливом в России
Шульгинов: остановки НПЗ и курс валют осложняют ситуацию с топливом в России
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Ситуация на оптовом топливном рынке в России осложняется на данный момент скорее валютным курсом и внеплановой остановкой ряда НПЗ, чем корректировкой демпфирующего механизма, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ, отметив, что рассчитывает на возобновление деятельности приостановивших работу НПЗ "уже сегодня-завтра".
Закон о корректировке механизма топливного демпфера вступил в силу с 1 сентября и будет действовать до конца 2026 года. Согласно документу, механизм корректируется таким образом, что на 50% сокращает выплаты компаниям из бюджета по демпферу как по бензину, так и по дизтопливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов
. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.
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"Ситуация на оптовом рынке сейчас больше усугубляется другими факторами: валютным курсом, внеплановой остановкой ряда НПЗ. Рассчитываем, что они уже сегодня-завтра начнут возвращаться в строй", - ответил Шульгинов на вопрос о влиянии корректировки топливного демпфера на рынок.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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