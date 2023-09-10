https://ria.ru/20230910/terrorizm-1895370094.html

В СБ России рассказали о деструктивной роли Запада в конфликте на Украине

В СБ России рассказали о деструктивной роли Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 10.09.2023

В СБ России рассказали о деструктивной роли Запада в конфликте на Украине

Современный терроризм вследствие недальновидности Запада превратился в сложный феномен, когда в нем помимо уголовно-правового аспекта есть политический,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:23

2023-09-10T17:23

2023-09-10T17:23

специальная военная операция на украине

украина

россия

юрий коков

в мире

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Современный терроризм вследствие недальновидности Запада превратился в сложный феномен, когда в нем помимо уголовно-правового аспекта есть политический, экономический, информационный и другие факторы, это особенно ярко проявилось на Украине, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".Можно много примеров использования западными странами террористических методов в геополитике, насаждения ими человеконенавистнической псевдорелигиозной и нацистской идеологии, отметил Коков."Но в итоге всех этих рассуждений мы приходим к однозначному пониманию того, что деструктивные и недальновидные действия коллективного Запада стали определяющими в трансформации терроризма в его классическом понимании в сложный феномен. Теперь в нем, кроме традиционного уголовно-правового аспекта, присутствуют, а порой и превалируют, политический, экономический, информационный и другие факторы", - сказал Коков. "В незавуалированном и концентрированном виде это особенно ярко проявилось в ходе специальной военной операции на Украине. Таковы виражи современного терроризма", - констатировал он.

https://ria.ru/20230910/terrorizm-1895367141.html

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украина, россия, юрий коков, в мире