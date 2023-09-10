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В СБ России рассказали о деструктивной роли Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 10.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/terrorizm-1895370094.html
В СБ России рассказали о деструктивной роли Запада в конфликте на Украине
В СБ России рассказали о деструктивной роли Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 10.09.2023
В СБ России рассказали о деструктивной роли Запада в конфликте на Украине
Современный терроризм вследствие недальновидности Запада превратился в сложный феномен, когда в нем помимо уголовно-правового аспекта есть политический,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:23
2023-09-10T17:23
специальная военная операция на украине
украина
россия
юрий коков
в мире
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Современный терроризм вследствие недальновидности Запада превратился в сложный феномен, когда в нем помимо уголовно-правового аспекта есть политический, экономический, информационный и другие факторы, это особенно ярко проявилось на Украине, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".Можно много примеров использования западными странами террористических методов в геополитике, насаждения ими человеконенавистнической псевдорелигиозной и нацистской идеологии, отметил Коков."Но в итоге всех этих рассуждений мы приходим к однозначному пониманию того, что деструктивные и недальновидные действия коллективного Запада стали определяющими в трансформации терроризма в его классическом понимании в сложный феномен. Теперь в нем, кроме традиционного уголовно-правового аспекта, присутствуют, а порой и превалируют, политический, экономический, информационный и другие факторы", - сказал Коков. "В незавуалированном и концентрированном виде это особенно ярко проявилось в ходе специальной военной операции на Украине. Таковы виражи современного терроризма", - констатировал он.
https://ria.ru/20230910/terrorizm-1895367141.html
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украина, россия, юрий коков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Юрий Коков, В мире
В СБ России рассказали о деструктивной роли Запада в конфликте на Украине

Коков рассказал о деструктивной роли Запада в разрешении конфликта на Украине

© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Современный терроризм вследствие недальновидности Запада превратился в сложный феномен, когда в нем помимо уголовно-правового аспекта есть политический, экономический, информационный и другие факторы, это особенно ярко проявилось на Украине, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".
Можно много примеров использования западными странами террористических методов в геополитике, насаждения ими человеконенавистнической псевдорелигиозной и нацистской идеологии, отметил Коков.
"Но в итоге всех этих рассуждений мы приходим к однозначному пониманию того, что деструктивные и недальновидные действия коллективного Запада стали определяющими в трансформации терроризма в его классическом понимании в сложный феномен. Теперь в нем, кроме традиционного уголовно-правового аспекта, присутствуют, а порой и превалируют, политический, экономический, информационный и другие факторы", - сказал Коков.
"В незавуалированном и концентрированном виде это особенно ярко проявилось в ходе специальной военной операции на Украине. Таковы виражи современного терроризма", - констатировал он.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Совбез России раскрыл план Украины и Запада по взрыву грязной бомбы
17:07
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЮрий КоковВ мире
 
 
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