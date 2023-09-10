https://ria.ru/20230910/terrorizm-1895367141.html

Совбез России раскрыл план Украины и Запада по взрыву грязной бомбы

Совбез России раскрыл план Украины и Запада по взрыву грязной бомбы - РИА Новости, 10.09.2023

Совбез России раскрыл план Украины и Запада по взрыву грязной бомбы

Киев с подачи Запада хотел взорвать на Украине "грязную бомбу", чтобы затем обвинить Россию в ядерном терроризме, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:07

2023-09-10T17:07

2023-09-10T17:07

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юрий коков

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Киев с подачи Запада хотел взорвать на Украине "грязную бомбу", чтобы затем обвинить Россию в ядерном терроризме, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете". "Вскрыты планы украинских неонацистов, которые с подачи своих западных консультантов намеривались совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой грязной бомбы с целью последующего обвинения России в ядерном терроризме", - сказал Коков. ФСБ России в конце июня нынешнего года сообщила о задержании пятерых человек, которые пытались вывезти за рубеж радиоактивный изотоп цезий-137, который планировалось использовать для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России. Радиоактивный цезий является одним из основных так называемых дозообразующих радионуклидов - продуктов деления урана и плутония. Представляет большую опасность при попадании в организм человека. Цезий-137, по мнению экспертов, может использоваться в качестве "начинки" для "грязной бомбы".

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

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в мире, россия, киев, украина, фсб, юрий коков