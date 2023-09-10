https://ria.ru/20230910/terror-1895367549.html

В Совбезе России объяснили, почему Украина все чаще прибегает к террору

В Совбезе России объяснили, почему Украина все чаще прибегает к террору - РИА Новости, 10.09.2023

В Совбезе России объяснили, почему Украина все чаще прибегает к террору

Киевский режим и его западные покровители, не в силах изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, все чаще прибегают к открытому террору, заявил заместитель... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:11

2023-09-10T17:11

2023-09-10T17:11

специальная военная операция на украине

юрий коков

россия

украина

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Киевский режим и его западные покровители, не в силах изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, все чаще прибегают к открытому террору, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете". "Не в силах что-либо изменить в свою пользу на линии боевого соприкосновения, украинские власти и их западные покровители все чаще прибегают к использованию открытых террористических методов для устрашения населения и причинения как можно большего ущерба", - сказал Коков. "Целями их тератак и диверсий становятся мирные люди и гражданские объекты. Для их совершения активно применяются ракетные и артиллерийские системы дальнего действия, беспилотные воздушные и морские аппараты, прежде всего западного производства, запрещенные во всем мире противопехотные мины и кассетные боеприпасы", - констатировал Коков.

https://ria.ru/20230715/terrorizm-1884353517.html

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юрий коков, россия, украина