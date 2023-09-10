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В Совбезе России объяснили, почему Украина все чаще прибегает к террору - РИА Новости, 10.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/terror-1895367549.html
В Совбезе России объяснили, почему Украина все чаще прибегает к террору
В Совбезе России объяснили, почему Украина все чаще прибегает к террору - РИА Новости, 10.09.2023
В Совбезе России объяснили, почему Украина все чаще прибегает к террору
Киевский режим и его западные покровители, не в силах изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, все чаще прибегают к открытому террору, заявил заместитель... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:11
2023-09-10T17:11
специальная военная операция на украине
юрий коков
россия
украина
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Киевский режим и его западные покровители, не в силах изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, все чаще прибегают к открытому террору, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете". "Не в силах что-либо изменить в свою пользу на линии боевого соприкосновения, украинские власти и их западные покровители все чаще прибегают к использованию открытых террористических методов для устрашения населения и причинения как можно большего ущерба", - сказал Коков. "Целями их тератак и диверсий становятся мирные люди и гражданские объекты. Для их совершения активно применяются ракетные и артиллерийские системы дальнего действия, беспилотные воздушные и морские аппараты, прежде всего западного производства, запрещенные во всем мире противопехотные мины и кассетные боеприпасы", - констатировал Коков.
https://ria.ru/20230715/terrorizm-1884353517.html
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юрий коков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Юрий Коков, Россия, Украина
В Совбезе России объяснили, почему Украина все чаще прибегает к террору

Коков: ВСУ прибегают к террору из-за неспособности изменить ситуацию на поле боя

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Киевский режим и его западные покровители, не в силах изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, все чаще прибегают к открытому террору, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".
«
"Не в силах что-либо изменить в свою пользу на линии боевого соприкосновения, украинские власти и их западные покровители все чаще прибегают к использованию открытых террористических методов для устрашения населения и причинения как можно большего ущерба", - сказал Коков.
"Целями их тератак и диверсий становятся мирные люди и гражданские объекты. Для их совершения активно применяются ракетные и артиллерийские системы дальнего действия, беспилотные воздушные и морские аппараты, прежде всего западного производства, запрещенные во всем мире противопехотные мины и кассетные боеприпасы", - констатировал Коков.
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Специальная военная операция на УкраинеЮрий КоковРоссияУкраина
 
 
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