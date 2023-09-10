https://ria.ru/20230910/terakt-1895367663.html

В России с начала спецоперации предотвратили более 70 крупных терактов

В России с начала спецоперации предотвратили более 70 крупных терактов - РИА Новости, 10.09.2023

В России с начала спецоперации предотвратили более 70 крупных терактов

С начала специальной военной операции в России предотвращены более 70 крупных терактов, в том числе на объектах энергетики, сорваны попытки уничтожения военных... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:11

2023-09-10T17:11

2023-09-10T17:18

россия

украина

республика крым

юрий коков

владимир путин

фсб

калининская аэс

турецкий поток

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. С начала специальной военной операции в России предотвращены более 70 крупных терактов, в том числе на объектах энергетики, сорваны попытки уничтожения военных и гражданских самолетах на аэродромах, заявил в интервью заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. "С февраля 2022 года предотвращены свыше 70 крупных терактов, включая попытки подрыва газопровода "Турецкий поток", высоковольтных ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях, Угличской ГЭС, самолетов гражданской и военной авиации в местах базирования. Пресечены диверсии на объектах энергетики и транспорта в Республике Крым, Липецкой, Запорожской и Херсонской областях", - сказал Коков в интервью "Российской газете". "Предотвращен ряд терактов в отношении руководителей Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, популярных общественных деятелей, журналистов и блогеров. Расследованием установлены конкретные исполнители и заказчики убийств Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин - ред.) и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, покушений на Захара Прилепина и главу МВД ЛНР Игоря Корнета", - отметил Коков.Задержаны и привлечены к уголовной ответственности более 300 лиц, причастных к совершению по заданиям украинских спецслужб нападений на военкоматы, административные здания и объекты железнодорожной инфраструктуры, добавил он."Выявлены и понесли наказание сотни распространителей ложной информации и модераторы преступных интернет-сообществ, причастных к массовым рассылкам ложных теругроз. Установлены их зарубежные кураторы", - сказал замсекретаря Совбеза.По словам Кокова, с учетом накопленного опыта действий в новой обстановке, "принимаются оперативные меры, направленные на совершенствование совместной деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению возникающих террористических угроз и проявлений".Киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", заявил президент РФ Владимир Путин 10 октября 2022 года на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. ФСБ России в конце сентября 2022 года сообщила, что предотвратила теракт украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющего энергоносители в Турцию и Европу. Название этого объекта тогда озвучено не было. При этом сообщалось, что были задержаны гражданин РФ 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками Службы безопасности Украины, а также четыре пособника - тоже россияне. В конце мая нынешнего года ФСБ сообщила о предотвращении попыток диверсий на высоковольтных ЛЭП, связанных с Ленинградской и Калининской АЭС.

https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895368134.html

https://ria.ru/20230910/drg-1895366992.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, республика крым, юрий коков, владимир путин, фсб, калининская аэс, турецкий поток, безопасность