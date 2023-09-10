https://ria.ru/20230910/terakt-1895366071.html

В России за время СВО предотвратили 144 теракта киевского режима

В России за время СВО предотвратили 144 теракта киевского режима - РИА Новости, 10.09.2023

В России за время СВО предотвратили 144 теракта киевского режима

Киевский режим стал субъектом терроризма на государственном уровне и развернул масштабную диверсионно-террористическую деятельность: в России за время... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:03

2023-09-10T17:03

2023-09-10T17:03

россия

сша

украина

юрий коков

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Киевский режим стал субъектом терроризма на государственном уровне и развернул масштабную диверсионно-террористическую деятельность: в России за время спецоперации совершен 131 теракт, предотвращено 144, заявил в интервью заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. "Украинский нацистский режим, пользуясь поддержкой США и стран западной коалиции, полностью игнорирует нормы международного, в том числе гуманитарного, права, совершает преступления против мира и безопасности человечества, фактически выступая субъектом терроризма на государственном уровне", - сказал Коков в интервью "Российской газете". "С началом специальной военной операции на Украине количество террористических проявлений у нас в стране резко возросло. За этот период на территории страны совершено 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт, усилиями спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 256 террористических преступлений, из них 144 теракта", - отметил Коков. По его словам, "всплеск террористической активности связан с развернутой украинскими спецслужбами масштабной диверсионно-террористической деятельностью".

https://ria.ru/20230903/zakonoproekt-1893931504.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, украина, юрий коков