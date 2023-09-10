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В России за время СВО предотвратили 144 теракта киевского режима - РИА Новости, 10.09.2023
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17:03 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/terakt-1895366071.html
В России за время СВО предотвратили 144 теракта киевского режима
В России за время СВО предотвратили 144 теракта киевского режима - РИА Новости, 10.09.2023
В России за время СВО предотвратили 144 теракта киевского режима
Киевский режим стал субъектом терроризма на государственном уровне и развернул масштабную диверсионно-террористическую деятельность: в России за время... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:03
2023-09-10T17:03
россия
сша
украина
юрий коков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Киевский режим стал субъектом терроризма на государственном уровне и развернул масштабную диверсионно-террористическую деятельность: в России за время спецоперации совершен 131 теракт, предотвращено 144, заявил в интервью заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. "Украинский нацистский режим, пользуясь поддержкой США и стран западной коалиции, полностью игнорирует нормы международного, в том числе гуманитарного, права, совершает преступления против мира и безопасности человечества, фактически выступая субъектом терроризма на государственном уровне", - сказал Коков в интервью "Российской газете". "С началом специальной военной операции на Украине количество террористических проявлений у нас в стране резко возросло. За этот период на территории страны совершено 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт, усилиями спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 256 террористических преступлений, из них 144 теракта", - отметил Коков. По его словам, "всплеск террористической активности связан с развернутой украинскими спецслужбами масштабной диверсионно-террористической деятельностью".
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россия, сша, украина, юрий коков
Россия, США, Украина, Юрий Коков
В России за время СВО предотвратили 144 теракта киевского режима

Совбез: в России за время СВО предотвратили 144 теракта киевского режима

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Киевский режим стал субъектом терроризма на государственном уровне и развернул масштабную диверсионно-террористическую деятельность: в России за время спецоперации совершен 131 теракт, предотвращено 144, заявил в интервью заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
"Украинский нацистский режим, пользуясь поддержкой США и стран западной коалиции, полностью игнорирует нормы международного, в том числе гуманитарного, права, совершает преступления против мира и безопасности человечества, фактически выступая субъектом терроризма на государственном уровне", - сказал Коков в интервью "Российской газете".
"С началом специальной военной операции на Украине количество террористических проявлений у нас в стране резко возросло. За этот период на территории страны совершено 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт, усилиями спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 256 террористических преступлений, из них 144 теракта", - отметил Коков.
По его словам, "всплеск террористической активности связан с развернутой украинскими спецслужбами масштабной диверсионно-террористической деятельностью".
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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