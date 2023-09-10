https://ria.ru/20230910/tankist-1894949426.html

День танкиста в России

День танкиста в России - РИА Новости, 10.09.2023

День танкиста в России

Профессиональный праздник "День танкиста" в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается во второе воскресенье сентября согласно указу президента РФ от 31... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T01:10

2023-09-10T01:10

2023-09-10T01:10

справки

россия

безопасность

ссср

т-34

день танкиста

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Профессиональный праздник "День танкиста" в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается во второе воскресенье сентября согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". Он был учрежден в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства. Впервые праздник был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой, и назывался День танкистов. В Российской Федерации с 2006 года его название изменилось на День танкиста. Дата празднования осталась прежней – второе воскресенье сентября. В 2023 году День танкиста выпадает на 10 сентября.Танковые войска являются родом войск и главной ударной силой Сухопутных войск России. Они предназначены для ведения боевых действий самостоятельно и во взаимодействии с другими родами войск и специальными войсками, преимущественно с мотострелковыми войсками. В обороне осуществляют непосредственную поддержку мотострелковых войск при отражении наступления противника и нанесению контратак и контрударов; в наступлении – наносят мощные рассекающие удары на большую глубину, способствуют развитию успеха, разгрому противника во встречных боях и сражениях.Танковые войска прошли героический путь становления и развития – от легких танков со стрелковым оружием до современных, оснащенных ракетно-пушечным вооружением, от отдельных броневых отрядов Красной армии до танковых армий Второй мировой войны и танковых соединений современных формирований Вооруженных Сил РФ.Зарождение отечественного танкостроения относится к 1915 году. Первым отечественным образцом нового вида оружия, названного впоследствии танком, была четырехтонная бронированная колесно-гусеничная боевая машина "Вездеход". В 1918 году на базе старой русской армии были созданы броневые силы Красной Армии.По заказу Главного броневого управления Красной Армии, на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде был создан и 31 августа 1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный танк. С 1927 года было налажено серийное производство бронетанковой техники.В 1930-е годы танкостроение продолжало развиваться и наращивать производственные мощности. Конструкторскими бюро под руководством Михаила Кошкина и Жозефа Котина были созданы танки нового поколения Т-34 и КВ, которые по своим боевым возможностям значительно превосходили аналогичные зарубежные образцы, а легендарный Т-34 впоследствии был признан лучшим танком Второй мировой войны. К началу Великой Отечественной войны (1941-1945) был создан многочисленный танковый парк (около 16 тысяч машин), основу которого составляли легкие танки Т-26 и БТ, средние Т-34 (1229) и тяжелые КВ-1 (636). Война стала суровым испытанием мужества и мастерства воинов-танкистов, танкостроителей, прочности брони отечественных танков, эффективности их боевого применения. На полях сражений и битв бронетанковые войска выступали главной ударной и сокрушительной силой в наступательных операциях, являлись основой устойчивости стрелковых частей в обороне. Особенно велика была их роль в Сталинградской и Курской битвах, в операциях по освобождению Правобережной Украины, в Белорусской, Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской, Берлинской и Маньчжурской операциях. За боевые заслуги почти все танковые и механизированные корпуса были удостоены почетных наименований и награждены орденами.За мужество и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 1142 воинам-танкистам было присвоено звание Героя Советского Союза, а 16 человек были удостоены этого звания дважды. Героический и самоотверженный труд танкостроителей также был оценен Родиной. Более девяти тысяч из них удостоены высоких государственных наград.В послевоенный период бронетанковые и механизированные войска продолжали развиваться, а воинам-танкистам не раз приходилось участвовать в локальных войнах и конфликтах, где они с честью выполнили поставленные задачи.За время своего существования танковые войска несколько раз меняли свое название. В 1920-х годах они именовались броневыми силами, с 1930 года – мотомеханизированными войсками, с 1934 года – автобронетанковыми войсками, с декабря 1942 года – бронетанковыми и механизированными войсками, с 1954 года – бронетанковыми войсками, с 1960 года – танковыми войсками.Сегодня основу танковых войск составляют танковые бригады и танковые батальоны мотострелковых бригад, обладающие большой устойчивостью к поражающим факторам ядерного оружия, огневой мощью, высокой подвижностью и маневренностью. Они способны наиболее полно использовать результаты огневого (ядерного) поражения противника и в короткие сроки достигать конечных целей боя и операции.Боевые возможности танковых соединений и подразделений позволяют им вести активные боевые действия днем и ночью, в значительном отрыве от других войск, громить противника во встречных боях и сражениях, с ходу преодолевать обширные зоны радиоактивного заражения, форсировать водные преграды, а также быстро создавать прочную оборону и успешно противостоять наступлению превосходящих сил противника.Дальнейшее развитие и повышение боевых возможностей танковых войск осуществляется главным образом за счет оснащения их более совершенными типами танков, в которых оптимально сочетаются такие важнейшие боевые свойства, как высокая огневая мощь, маневренность и надежная защита.На сегодняшний день воины-танкисты являются эталоном профессионализма. Принимая участие в специальной военной операции на Украине, они выполняют самые сложные и ответственные задачи. Несколько воинов-танкистов за подвиги в ходе спецоперации были удостоены звания Героев России.Торжественные мероприятия, посвященные Дню танкиста, проходят во всех танковых соединениях и воинских частях.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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ссср

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, безопасность, ссср, т-34, день танкиста