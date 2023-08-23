https://ria.ru/20230823/ekipazh-1891848582.html

Путин отметил танковый экипаж, удостоенный госнаграды

Путин отметил танковый экипаж, удостоенный госнаграды - РИА Новости, 24.08.2023

Путин отметил танковый экипаж, удостоенный госнаграды

Президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка с позывным "Алеша", который разгромил в зоне спецоперации колонну бронетехники... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-23T20:55

2023-08-23T20:55

2023-08-24T02:56

владимир путин

россия

курская область

безопасность

сергей шойгу

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка с позывным "Алеша", который разгромил в зоне спецоперации колонну бронетехники Вооруженных сил Украины.В поселке Поныри Курской области на торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию победы в курской битве Путин вручил государственные награды участникам специальной военной операции – наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии."Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг - не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым", - сказал Путин, говоря об экипаже "Алеши".Он также поблагодарил военнослужащих за службу.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники противника, представлен министром обороны Сергеем Шойгу к присвоению звания Героев России.Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20230823/nagrady-1891849674.html

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Путин награждает участников СВО на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве Путин награждает участников СВО на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве 2023-08-23T20:55 true PT3M40S

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владимир путин, россия, курская область, безопасность, сергей шойгу