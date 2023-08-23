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Путин отметил танковый экипаж, удостоенный госнаграды - РИА Новости, 24.08.2023
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20:55 23.08.2023 (обновлено: 02:56 24.08.2023)
https://ria.ru/20230823/ekipazh-1891848582.html
Путин отметил танковый экипаж, удостоенный госнаграды
Путин отметил танковый экипаж, удостоенный госнаграды - РИА Новости, 24.08.2023
Путин отметил танковый экипаж, удостоенный госнаграды
Президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка с позывным "Алеша", который разгромил в зоне спецоперации колонну бронетехники... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-23T20:55
2023-08-24T02:56
владимир путин
россия
курская область
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка с позывным "Алеша", который разгромил в зоне спецоперации колонну бронетехники Вооруженных сил Украины.В поселке Поныри Курской области на торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию победы в курской битве Путин вручил государственные награды участникам специальной военной операции – наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии.&quot;Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг - не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым&quot;, - сказал Путин, говоря об экипаже &quot;Алеши&quot;.Он также поблагодарил военнослужащих за службу.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники противника, представлен министром обороны Сергеем Шойгу к присвоению звания Героев России.Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20230823/nagrady-1891849674.html
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Путин награждает участников СВО на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве
Путин награждает участников СВО на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве
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владимир путин, россия, курская область, безопасность, сергей шойгу
Владимир Путин, Россия, Курская область, Безопасность, Сергей Шойгу
Путин отметил танковый экипаж, удостоенный госнаграды

Путин вручил звезды Героев России экипажу танка "Алеша", разбившего колонну ВСУ

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка с позывным "Алеша", который разгромил в зоне спецоперации колонну бронетехники Вооруженных сил Украины.
В поселке Поныри Курской области на торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию победы в курской битве Путин вручил государственные награды участникам специальной военной операции – наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии.
Путин поздравил россиян с 80-летием победы в Курской битве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Вчера, 21:01
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"Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг - не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым", - сказал Путин, говоря об экипаже "Алеши".

Он также поблагодарил военнослужащих за службу.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники противника, представлен министром обороны Сергеем Шойгу к присвоению звания Героев России.
Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Вчера, 20:50
 
Владимир ПутинРоссияКурская областьБезопасностьСергей Шойгу
 
 
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