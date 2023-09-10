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В Запорожской области рассказали о судьбе подбитых танков Challenger 2 ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 10.09.2023 (обновлено: 18:48 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/tanki-1895382821.html
В Запорожской области рассказали о судьбе подбитых танков Challenger 2 ВСУ
В Запорожской области рассказали о судьбе подбитых танков Challenger 2 ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023
В Запорожской области рассказали о судьбе подбитых танков Challenger 2 ВСУ
Подбитые танки Challenger 2 в Запорожской области остаются ржаветь на полях сражения, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T18:47
2023-09-10T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
сергей лавров
владимир рогов
россия
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Подбитые танки Challenger 2 в Запорожской области остаются ржаветь на полях сражения, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что на запорожской линии фронта подбиты два танка Challenger 2, брошенных в бой украинскими войсками. "Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь", - сказал Рогов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, запорожская область, сергей лавров, владимир рогов, россия, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Сергей Лавров, Владимир Рогов, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
В Запорожской области рассказали о судьбе подбитых танков Challenger 2 ВСУ

Рогов: подбитые в Запорожской области Challenger 2 ВСУ будут ржаветь на поле боя

Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Подбитые танки Challenger 2 в Запорожской области остаются ржаветь на полях сражения, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что на запорожской линии фронта подбиты два танка Challenger 2, брошенных в бой украинскими войсками.
"Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь", - сказал Рогов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Оружие Армагеддона: США в поисках ответа для России
7 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьСергей ЛавровВладимир РоговРоссияДмитрий ПесковНАТО
 
 
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