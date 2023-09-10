https://ria.ru/20230910/tanki-1895382821.html

В Запорожской области рассказали о судьбе подбитых танков Challenger 2 ВСУ

В Запорожской области рассказали о судьбе подбитых танков Challenger 2 ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023

В Запорожской области рассказали о судьбе подбитых танков Challenger 2 ВСУ

Подбитые танки Challenger 2 в Запорожской области остаются ржаветь на полях сражения, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:47

2023-09-10T18:47

2023-09-10T18:48

специальная военная операция на украине

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запорожская область

сергей лавров

владимир рогов

россия

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Подбитые танки Challenger 2 в Запорожской области остаются ржаветь на полях сражения, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что на запорожской линии фронта подбиты два танка Challenger 2, брошенных в бой украинскими войсками. "Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь", - сказал Рогов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

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в мире, украина, запорожская область, сергей лавров, владимир рогов, россия, дмитрий песков, нато