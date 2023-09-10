https://ria.ru/20230910/tanki-1895340277.html

В России могут возобновить производство "летающих" танков Т-80

В России могут возобновить производство "летающих" танков Т-80 - РИА Новости, 10.09.2023

В России могут возобновить производство "летающих" танков Т-80

Российские военные поставили перед концерном "Уралвагонзавод" задачу возобновить производство танков Т-80 с газотурбинными двигателями, сообщил гендиректор... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:49

2023-09-10T14:49

2023-09-10T16:59

россия

безопасность

александр потапов

уралвагонзавод

омсктрансмаш

т-80бв

т-80

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские военные поставили перед концерном "Уралвагонзавод" задачу возобновить производство танков Т-80 с газотурбинными двигателями, сообщил гендиректор предприятия Александр Потапов в эфире передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда"."Такая задача стоит, по крайней мере военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых", — рассказал он.Основной боевой танк Т-80 поступил на вооружение в 1976 году. Его ключевым отличием стало применение единой газотурбинной силовой установки, за что танк назвали "летающим".Самая современная модификация — Т-80БВМ, их создают на "Омсктрансмаше" (входит в УВЗ) путем глубокой модернизации Т-80БВ, который стоит на вооружении с 1985 года. Последняя версия танка оснащается доработанным двигателем ГТД-1250 мощностью 1250 лошадиных сил, снабжена комплексом модульной динамической защиты "Реликт" и противокумулятивными решетчатыми экранами. Эта машина, в отличие от дизельных собратьев, заводится при температуре минус 40 градусов и разгоняется по прямой до 80 километров в час. Боевая масса — 46 тонн.Командир танкового подразделения с позывным "Арцах" ранее рассказывал о преимуществах Т-80. По его словам, из-за расположения газотурбинного двигателя, танк практически не слышно при наступлении. Это позволяет подобраться к противнику на 100 — 200 метров.

https://ria.ru/20230629/t-80-1881016683.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, александр потапов, уралвагонзавод, омсктрансмаш, т-80бв, т-80