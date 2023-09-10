https://ria.ru/20230910/su-30-1895267383.html

Мьянма по контракту с Россией получила два самолета Су-30

Мьянма по контракту с Россией получила два самолета Су-30 - РИА Новости, 10.09.2023

Мьянма по контракту с Россией получила два самолета Су-30

Мьянма по контракту с Россией получила два самолета Су-30, рассказал РИА Новости министр промышленности Мьянмы Чарли Тан на ВЭФ-2023. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T06:10

2023-09-10T06:10

2023-09-10T06:10

мьянма

россия

владивосток

су-30

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Мьянма по контракту с Россией получила два самолета Су-30, рассказал РИА Новости министр промышленности Мьянмы Чарли Тан на ВЭФ-2023. "Два самолета были уже поставлены", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума. Министр добавил, что не обладает информацией о том, когда возможны новые поставки. В сентябре 2022 года официальный представитель Государственного административного совета (ГАС, военного правительства) Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун заявил, что Мьянма в ближайшее время получит российские истребители Су-30СМЭ в рамках контракта на шесть самолетов этой модели, подписанного в 2018 году. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230817/oruzhie-1890694635.html

мьянма

россия

владивосток

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мьянма, россия, владивосток, су-30, вэф-2023