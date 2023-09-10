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Аналитики спрогнозировали ситуацию с ключевой ставкой в ближайшие месяцы - РИА Новости, 10.09.2023
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06:52 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/stavka-1895269474.html
Аналитики спрогнозировали ситуацию с ключевой ставкой в ближайшие месяцы
Аналитики спрогнозировали ситуацию с ключевой ставкой в ближайшие месяцы - РИА Новости, 10.09.2023
Аналитики спрогнозировали ситуацию с ключевой ставкой в ближайшие месяцы
Банк России в ближайшие месяцы будет удерживать ключевую ставку на уровне 12%, при этом есть и риски ее повышения, прежде всего - волатильность курса рубля,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T06:52
2023-09-10T06:52
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Банк России в ближайшие месяцы будет удерживать ключевую ставку на уровне 12%, при этом есть и риски ее повышения, прежде всего - волатильность курса рубля, полагают аналитики SberCIB. ЦБ на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ставку на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. В то же время инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 11,5% с 11,1% месяцем ранее. Зампред регулятора Алексей Заботкин в начале сентября сообщил, что проинфляционные риски в России остаются значимыми, ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки на следующем заседании (состоится 15 сентября). "В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что ЦБ будет удерживать ставку на 12% в ближайшие месяцы. Текущее значение уже достаточно высокое (за период с 2015 по 2023 год ключевая ставка была ниже текущего уровня 90% времени), чтобы дополнительно не повышать ставку, но и о ее снижении речи не идет", - заявили аналитики. Однако, как они полагают, риск повышения ставки все же имеется: например, он может реализоваться, если "курс рубля к доллару в предстоящие дни закрепится выше 100".
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россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Аналитики спрогнозировали ситуацию с ключевой ставкой в ближайшие месяцы

SberCIB: ЦБ будет держать ключевую ставку на уровне 12 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Банк России в ближайшие месяцы будет удерживать ключевую ставку на уровне 12%, при этом есть и риски ее повышения, прежде всего - волатильность курса рубля, полагают аналитики SberCIB.
ЦБ на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ставку на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. В то же время инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 11,5% с 11,1% месяцем ранее. Зампред регулятора Алексей Заботкин в начале сентября сообщил, что проинфляционные риски в России остаются значимыми, ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки на следующем заседании (состоится 15 сентября).
"В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что ЦБ будет удерживать ставку на 12% в ближайшие месяцы. Текущее значение уже достаточно высокое (за период с 2015 по 2023 год ключевая ставка была ниже текущего уровня 90% времени), чтобы дополнительно не повышать ставку, но и о ее снижении речи не идет", - заявили аналитики.
Однако, как они полагают, риск повышения ставки все же имеется: например, он может реализоваться, если "курс рубля к доллару в предстоящие дни закрепится выше 100".
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