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"Просыпайтесь": в США на одном примере разрушили миф о планах России - РИА Новости, 10.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:37 10.09.2023 (обновлено: 02:44 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/ssha-1895259779.html
"Просыпайтесь": в США на одном примере разрушили миф о планах России
"Просыпайтесь": в США на одном примере разрушили миф о планах России - РИА Новости, 10.09.2023
"Просыпайтесь": в США на одном примере разрушили миф о планах России
Опасения по поводу стремления России захватить Европу так же беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в США во время Вьетнамской войны, такое мнение выразил... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T02:37
2023-09-10T02:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
линдон джонсон
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Опасения по поводу стремления России захватить Европу так же беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в США во время Вьетнамской войны, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.Так он прокомментировал постоянный аргумент американских властей о том, что Россия якобы стремится захватить всю Европу, а единственный способ ей помешать — остановить ее на Украине."Когда я был молодым и поступил в военную академию "Вест-Пойнт", мы (США. — Прим. ред.) все еще воевали во Вьетнаме. Президент США Линдон Джонсон, генерал Уэстморленд и другие рассказывали нам о том, что если мы не будем сражаться с Вьетконгом и северными вьетнамцами во Вьетнаме, то нам придется с ними сражаться в Лос-Анджелесе и Чикаго", — заявил эксперт.Макгрегор назвал такого рода аргументацию "чепухой", напомнив, что этого не случилось даже после вывода американских войск из Вьетнама. Полковник также отметил, что подобные высказывания звучали и для обоснования вторжения в Ирак и Афганистан."Это всегда было ерундой. Теперь мы слышим то же самое про Украину. Американцы должны наконец проснуться и осознать, что им лгут", — заключил аналитик.Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия потеряла уже 400 тысяч человек погибшими, а внутри ВСУ идет обсуждение "свержения" Зеленского.
https://ria.ru/20230909/zapad-1895206855.html
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в мире, сша, россия, украина, линдон джонсон, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Линдон Джонсон, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Просыпайтесь": в США на одном примере разрушили миф о планах России

Полковник Макгрегор сравнил "планы" России по захвату Европы с угрозой Вьетконга

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийские танки на Красной площади
Российские танки на Красной площади - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российские танки на Красной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Опасения по поводу стремления России захватить Европу так же беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в США во время Вьетнамской войны, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
Так он прокомментировал постоянный аргумент американских властей о том, что Россия якобы стремится захватить всю Европу, а единственный способ ей помешать — остановить ее на Украине.
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"Когда я был молодым и поступил в военную академию "Вест-Пойнт", мы (США. — Прим. ред.) все еще воевали во Вьетнаме. Президент США Линдон Джонсон, генерал Уэстморленд и другие рассказывали нам о том, что если мы не будем сражаться с Вьетконгом и северными вьетнамцами во Вьетнаме, то нам придется с ними сражаться в Лос-Анджелесе и Чикаго", — заявил эксперт.
Макгрегор назвал такого рода аргументацию "чепухой", напомнив, что этого не случилось даже после вывода американских войск из Вьетнама. Полковник также отметил, что подобные высказывания звучали и для обоснования вторжения в Ирак и Афганистан.
«
"Это всегда было ерундой. Теперь мы слышим то же самое про Украину. Американцы должны наконец проснуться и осознать, что им лгут", — заключил аналитик.
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия потеряла уже 400 тысяч человек погибшими, а внутри ВСУ идет обсуждение "свержения" Зеленского.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаЛиндон ДжонсонМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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