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В Минэнерго оценили спрос в мире на российский СПГ - РИА Новости, 10.09.2023
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07:25 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/spg-1895272730.html
В Минэнерго оценили спрос в мире на российский СПГ
В Минэнерго оценили спрос в мире на российский СПГ - РИА Новости, 10.09.2023
В Минэнерго оценили спрос в мире на российский СПГ
Текущего производства сжиженного природного газа в России недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос на него на внешнем рынке, все мощности в РФ загружены,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T07:25
2023-09-10T07:25
россия
юго-восточная азия
экономика
европа
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
арктик спг - 2
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Текущего производства сжиженного природного газа в России недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос на него на внешнем рынке, все мощности в РФ загружены, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. По словам главы Минэнерго РФ, спрос на российский СПГ наблюдается по всему миру: им интересуются не только новые партнёры в Юго-Восточной Азии, но и потребители Европы. Отвечая на вопрос, покрывается ли сейчас весь спрос в мире на российский СПГ за счет текущих проектов, Шульгинов сказал: "Нет. Спрос на трубопроводный газ был больше. Тем не менее поставки СПГ наращиваются, потому что они более эффективны и гибки в сравнении с трубопроводными поставками". "На мой взгляд, нам сейчас нужно больше линий сжижения - все существующие мощности загружены. А я напомню, что мы приняли программу роста производства СПГ до 100 миллионов тонн к 2030 году. Тут я возлагаю большие надежды на "Арктик СПГ 2", у которого уже идет установка первой очереди. А на полную мощность – около 6,8 миллиона тонн – линия заработает в следующем году. Также обсуждается новый СПГ-завод в Мурманске, где планируется три технологических линий сжижения по 6,8 миллиона тонн каждая", - добавил министр. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230910/spg-1895271607.html
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россия, юго-восточная азия, экономика, европа, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), арктик спг - 2, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Россия, Юго-Восточная Азия, Экономика, Европа, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Арктик СПГ - 2, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В Минэнерго оценили спрос в мире на российский СПГ

Шульгинов: спрос на российский СПГ в мире выше, чем его текущее производство

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное
Танкер-газовоз Grand Elena у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Текущего производства сжиженного природного газа в России недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос на него на внешнем рынке, все мощности в РФ загружены, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.
По словам главы Минэнерго РФ, спрос на российский СПГ наблюдается по всему миру: им интересуются не только новые партнёры в Юго-Восточной Азии, но и потребители Европы.
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Отвечая на вопрос, покрывается ли сейчас весь спрос в мире на российский СПГ за счет текущих проектов, Шульгинов сказал: "Нет. Спрос на трубопроводный газ был больше. Тем не менее поставки СПГ наращиваются, потому что они более эффективны и гибки в сравнении с трубопроводными поставками".
"На мой взгляд, нам сейчас нужно больше линий сжижения - все существующие мощности загружены. А я напомню, что мы приняли программу роста производства СПГ до 100 миллионов тонн к 2030 году. Тут я возлагаю большие надежды на "Арктик СПГ 2", у которого уже идет установка первой очереди. А на полную мощность – около 6,8 миллиона тонн – линия заработает в следующем году. Также обсуждается новый СПГ-завод в Мурманске, где планируется три технологических линий сжижения по 6,8 миллиона тонн каждая", - добавил министр.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РоссияЮго-Восточная АзияЭкономикаЕвропаНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Арктик СПГ - 2Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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