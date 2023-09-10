https://ria.ru/20230910/spg-1895271607.html

Экспорт СПГ из России с начала года вырос на несколько процентов

Экспорт СПГ из России с начала года вырос на несколько процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Экспорт СПГ из России с начала года вырос на несколько процентов

Экспорт сжиженного природного газа из России с начала года уже вырос на несколько процентов, российский СПГ продолжают покупать по всему миру, в том числе в... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T07:16

2023-09-10T07:16

2023-09-10T07:16

россия

европа

экономика

юго-восточная азия

николай шульгинов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Экспорт сжиженного природного газа из России с начала года уже вырос на несколько процентов, российский СПГ продолжают покупать по всему миру, в том числе в Европе, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума. "Они (поставки СПГ на экспорт - ред.) уже показывают положительную динамику. Речь, правда, о нескольких процентах, но тем не менее. Покупатели российского СПГ есть по всему миру. И это не только наши новые партнеры в Юго-Восточной Азии, но и потребители Европы", - сказал Шульгинов. По данным Росстата, в 2022 году производство СПГ в России выросло на 8,1% и составило 32,5 миллиона тонн. Июньский прогноз свидетельствует, что Минэнерго ожидало в 2023 году роста экспорта СПГ на уровне, заложенном в прогнозе социально-экономического развития, на 1-2 миллиона тонн, примерно до 32 миллионов. Восьмой Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

https://ria.ru/20230831/spg-1893421267.html

россия

европа

юго-восточная азия

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россия, европа, экономика, юго-восточная азия, николай шульгинов, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023