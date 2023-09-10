https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895415171.html

Спецоперация, 10 сентября: удар по штурмовым группам боевиков "Азова"*

Спецоперация, 10 сентября: удар по штурмовым группам боевиков "Азова"* - РИА Новости, 10.09.2023

Спецоперация, 10 сентября: удар по штурмовым группам боевиков "Азова"*

О ходе спецоперации, итогах саммита G20 и выборах в России — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:02

2023-09-10T23:02

2023-09-10T23:22

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

виктор мураховский

юрий коков

оон

telegram

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, итогах саммита G20 и выборах в России — в материале РИА Новости.Ход операцииМеждународная обстановкаВыборы в РоссииАктивность избирателей в новых российских регионах существенно выше, чем в других субъектах, заявил замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Атаки на российскую территориюВоинский призыв на УкраинеУполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1894478253.html

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

https://ria.ru/20230909/ukraina-1894943554.html

россия

украина

киев

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2023

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россия, украина, киев, виктор мураховский, юрий коков, оон, telegram, вооруженные силы украины, сергей лавров