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Спецоперация, 10 сентября: удар по штурмовым группам боевиков "Азова"* - РИА Новости, 10.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 10.09.2023 (обновлено: 23:22 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895415171.html
Спецоперация, 10 сентября: удар по штурмовым группам боевиков "Азова"*
Спецоперация, 10 сентября: удар по штурмовым группам боевиков "Азова"* - РИА Новости, 10.09.2023
Спецоперация, 10 сентября: удар по штурмовым группам боевиков "Азова"*
О ходе спецоперации, итогах саммита G20 и выборах в России — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T23:02
2023-09-10T23:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, итогах саммита G20 и выборах в России — в материале РИА Новости.Ход операцииМеждународная обстановкаВыборы в РоссииАктивность избирателей в новых российских регионах существенно выше, чем в других субъектах, заявил замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Атаки на российскую территориюВоинский призыв на УкраинеУполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1894478253.html
https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html
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россия, украина, киев, виктор мураховский, юрий коков, оон, telegram, вооруженные силы украины, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Виктор Мураховский, Юрий Коков, ООН, Telegram, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров
Спецоперация, 10 сентября: удар по штурмовым группам боевиков "Азова"*

Российская авиация ударила по штурмовым группам боевиков "Азова"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет
Ударный вертолет - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости
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Ударный вертолет. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, итогах саммита G20 и выборах в России — в материале РИА Новости.

Ход операции

  • На Запорожском и Донецком направлениях ВСУ потеряли за сутки около 340 военнослужащих, отражены восемь атак противника;
  • На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 20 украинских военных и четыре единицы техники;
  • На Краснолиманском направлении российская армия отразила атаку противника в районе Червоной Дибровы, ВСУ потеряли более 50 солдат и бронемашину;
  • В танках "Армата" по опыту применения этих машин в зоне спецоперации доработают электронику, после чего начнутся их серийные поставки в вооруженные силы, заявил один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский;
  • Российские ВКС и артиллерия нанесли огневое поражение по штурмовым группам украинской националистической бригады "Азов"* в районе Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук;
  • За время специальной военной операции удалось ликвидировать тысячи украинских беспилотников, нацеленных на российские военные и гражданские объекты, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков. По его словам, киевский режим с подачи Запада хотел взорвать на Украине "грязную бомбу", чтобы затем обвинить Россию в ядерном терроризме;
  • С начала спецоперации в России совершили 131 теракт, при этом удалось предотвратить 144. Украина и западные страны не могут изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, поэтому прибегают к открытому террору, пояснил Коков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.09.2023
Вчера, 16:33

Международная обстановка

  • Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр также отметил, что Москва ценит усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по возобновлению зерновой сделки, но они обречены, если западные страны будут только обещать делать шаги в сторону России;
  • Российская дипмиссия в Хельсинки рекомендовала соотечественникам воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками;
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил России увеличить объем зерна, рассчитанного для поставок нуждающимся африканским странам. По его словам, он также не теряет надежды на возобновление зерновой сделки и рассчитывает на новые предложения генсека ООН;
  • Президент США Джо Байден назвал значительным согласие о необходимости мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, достигнутое на саммите G20.
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В войне с Россией Европа проиграла самой себе
Вчера, 08:00

Выборы в России

Активность избирателей в новых российских регионах существенно выше, чем в других субъектах, заявил замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Атаки на российскую территорию

  • Средства ПВО в ночь с субботы на воскресенье сбили над Черным морем рядом с Крымом восемь украинских беспилотников;
  • Морская авиация Черноморского флота уничтожила у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, следовавших в сторону Крыма;
  • Средства противовоздушной обороны сбили в небе над Брянской областью украинский БПЛА, с помощью которого киевский режим хотел провести террористическую атаку на российской территории.

Воинский призыв на Украине

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Празднование Дня независимости в Киеве. 2014 год - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Шансов не остается. Киев начал новый этап украинизации
9 сентября, 08:00
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВиктор МураховскийЮрий КоковООНTelegramВооруженные силы УкраиныСергей Лавров
 
 
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