https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895368134.html

Российские войска уничтожили тысячи беспилотников ВСУ за время СВО

Российские войска уничтожили тысячи беспилотников ВСУ за время СВО - РИА Новости, 10.09.2023

Российские войска уничтожили тысячи беспилотников ВСУ за время СВО

За время специальной военной операции ликвидированы тысячи украинских беспилотников, имевших целями военные и гражданские объекты в России, заявил заместитель... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:14

2023-09-10T17:14

2023-09-10T17:14

специальная военная операция на украине

россия

юрий коков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За время специальной военной операции ликвидированы тысячи украинских беспилотников, имевших целями военные и гражданские объекты в России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете"."Уничтожены тысячи украинских беспилотников, пытавшихся атаковать военные и гражданские объекты на территории России", - сказал Коков.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, юрий коков, в мире