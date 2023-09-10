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Российские войска уничтожили тысячи беспилотников ВСУ за время СВО - РИА Новости, 10.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895368134.html
Российские войска уничтожили тысячи беспилотников ВСУ за время СВО
Российские войска уничтожили тысячи беспилотников ВСУ за время СВО - РИА Новости, 10.09.2023
Российские войска уничтожили тысячи беспилотников ВСУ за время СВО
За время специальной военной операции ликвидированы тысячи украинских беспилотников, имевших целями военные и гражданские объекты в России, заявил заместитель... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:14
2023-09-10T17:14
специальная военная операция на украине
россия
юрий коков
в мире
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За время специальной военной операции ликвидированы тысячи украинских беспилотников, имевших целями военные и гражданские объекты в России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете"."Уничтожены тысячи украинских беспилотников, пытавшихся атаковать военные и гражданские объекты на территории России", - сказал Коков.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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россия, юрий коков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Юрий Коков, В мире
Российские войска уничтожили тысячи беспилотников ВСУ за время СВО

СБ: российские войска уничтожили тысячи беспилотников ВСУ за время СВО

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За время специальной военной операции ликвидированы тысячи украинских беспилотников, имевших целями военные и гражданские объекты в России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".
"Уничтожены тысячи украинских беспилотников, пытавшихся атаковать военные и гражданские объекты на территории России", - сказал Коков.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Подошли вплотную". Что намечается в зоне СВО
6 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЮрий КоковВ мире
 
 
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