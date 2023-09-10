https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895368134.html
Российские войска уничтожили тысячи беспилотников ВСУ за время СВО
Российские войска уничтожили тысячи беспилотников ВСУ за время СВО - РИА Новости, 10.09.2023
Российские войска уничтожили тысячи беспилотников ВСУ за время СВО
За время специальной военной операции ликвидированы тысячи украинских беспилотников, имевших целями военные и гражданские объекты в России, заявил заместитель... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:14
2023-09-10T17:14
2023-09-10T17:14
специальная военная операция на украине
россия
юрий коков
в мире
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За время специальной военной операции ликвидированы тысячи украинских беспилотников, имевших целями военные и гражданские объекты в России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете"."Уничтожены тысячи украинских беспилотников, пытавшихся атаковать военные и гражданские объекты на территории России", - сказал Коков.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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россия, юрий коков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Юрий Коков, В мире
Российские войска уничтожили тысячи беспилотников ВСУ за время СВО
СБ: российские войска уничтожили тысячи беспилотников ВСУ за время СВО