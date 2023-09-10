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Российские ПВО и РЭБ за сутки нейтрализовали 42 украинских дрона - РИА Новости, 10.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 10.09.2023 (обновлено: 13:45 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895326583.html
Российские ПВО и РЭБ за сутки нейтрализовали 42 украинских дрона
Российские ПВО и РЭБ за сутки нейтрализовали 42 украинских дрона - РИА Новости, 10.09.2023
Российские ПВО и РЭБ за сутки нейтрализовали 42 украинских дрона
Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за минувшие сутки сбили и обезвредили 42 украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:43
2023-09-10T13:45
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за минувшие сутки сбили и обезвредили 42 украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Очеретоватое, Новое, Ульяновка, Харьково Запорожской области, Площанка, Белогоровка, Рубежное Луганской Народной Республики, Спорное, Соледар, Горловка Донецкой Народной Республики, Новая Маячка и Великая Лепетиха Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6582 беспилотных летательных аппарата, 436 зенитных ракетных комплексов, 11773 танка и других боевых бронированных машин, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6319 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12883 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230909/spetsoperatsiya-1895182514.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские ПВО и РЭБ за сутки нейтрализовали 42 украинских дрона

МО РФ: ПВО и РЭБ за сутки сбили и обезвредили 42 украинских беспилотника

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за минувшие сутки сбили и обезвредили 42 украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Очеретоватое, Новое, Ульяновка, Харьково Запорожской области, Площанка, Белогоровка, Рубежное Луганской Народной Республики, Спорное, Соледар, Горловка Донецкой Народной Республики, Новая Маячка и Великая Лепетиха Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6582 беспилотных летательных аппарата, 436 зенитных ракетных комплексов, 11773 танка и других боевых бронированных машин, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6319 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12883 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.09.2023
Вчера, 20:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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