https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895326583.html
Российские ПВО и РЭБ за сутки нейтрализовали 42 украинских дрона
Российские ПВО и РЭБ за сутки нейтрализовали 42 украинских дрона - РИА Новости, 10.09.2023
Российские ПВО и РЭБ за сутки нейтрализовали 42 украинских дрона
Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за минувшие сутки сбили и обезвредили 42 украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:43
2023-09-10T13:43
2023-09-10T13:45
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за минувшие сутки сбили и обезвредили 42 украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Очеретоватое, Новое, Ульяновка, Харьково Запорожской области, Площанка, Белогоровка, Рубежное Луганской Народной Республики, Спорное, Соледар, Горловка Донецкой Народной Республики, Новая Маячка и Великая Лепетиха Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6582 беспилотных летательных аппарата, 436 зенитных ракетных комплексов, 11773 танка и других боевых бронированных машин, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6319 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12883 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230909/spetsoperatsiya-1895182514.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские ПВО и РЭБ за сутки нейтрализовали 42 украинских дрона
МО РФ: ПВО и РЭБ за сутки сбили и обезвредили 42 украинских беспилотника