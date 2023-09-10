https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895326583.html

Российские ПВО и РЭБ за сутки нейтрализовали 42 украинских дрона

Российские ПВО и РЭБ за сутки нейтрализовали 42 украинских дрона - РИА Новости, 10.09.2023

Российские ПВО и РЭБ за сутки нейтрализовали 42 украинских дрона

Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за минувшие сутки сбили и обезвредили 42 украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:43

2023-09-10T13:43

2023-09-10T13:45

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за минувшие сутки сбили и обезвредили 42 украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Очеретоватое, Новое, Ульяновка, Харьково Запорожской области, Площанка, Белогоровка, Рубежное Луганской Народной Республики, Спорное, Соледар, Горловка Донецкой Народной Республики, Новая Маячка и Великая Лепетиха Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6582 беспилотных летательных аппарата, 436 зенитных ракетных комплексов, 11773 танка и других боевых бронированных машин, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6319 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12883 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230909/spetsoperatsiya-1895182514.html

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)