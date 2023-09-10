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Российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 10.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 10.09.2023 (обновлено: 13:49 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895325169.html
Российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино
Российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 10.09.2023
Российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино
На Запорожском направлении войска Украины потеряли за сутки до 80 военнослужащих, российскими войсками отражены шесть атак противника, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:35
2023-09-10T13:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На Запорожском направлении войска Украины потеряли за сутки до 80 военнослужащих, российскими войсками отражены шесть атак противника, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады Украины в районе Работино. Нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах Новоандреевки, севернее Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области."За сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - заявили в Минобороны.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы М198, М119 и М777 производства США, а также орудия "Мста-Б" и Д-20. Также, в районе населенного пункта Широкое Запорожской области уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции. В районах Трудового и Риздвянки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ.
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино

МО РФ: на Запорожском направлении отражены шесть атак ВСУ в районе Работино

© РИА Новости / Давид Нармания | Перейти в медиабанкДым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Перейти в медиабанк
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На Запорожском направлении войска Украины потеряли за сутки до 80 военнослужащих, российскими войсками отражены шесть атак противника, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады Украины в районе Работино. Нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах Новоандреевки, севернее Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
«
"За сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - заявили в Минобороны.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы М198, М119 и М777 производства США, а также орудия "Мста-Б" и Д-20. Также, в районе населенного пункта Широкое Запорожской области уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции. В районах Трудового и Риздвянки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
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