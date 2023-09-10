https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895325169.html

Российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино

Российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 10.09.2023

Российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино

На Запорожском направлении войска Украины потеряли за сутки до 80 военнослужащих, российскими войсками отражены шесть атак противника, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:35

2023-09-10T13:35

2023-09-10T13:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893373130_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_301c8e109b42dfae2d17cf8adcaa08e0.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На Запорожском направлении войска Украины потеряли за сутки до 80 военнослужащих, российскими войсками отражены шесть атак противника, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады Украины в районе Работино. Нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах Новоандреевки, севернее Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области."За сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - заявили в Минобороны.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы М198, М119 и М777 производства США, а также орудия "Мста-Б" и Д-20. Также, в районе населенного пункта Широкое Запорожской области уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции. В районах Трудового и Риздвянки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область