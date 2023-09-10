Российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино
МО РФ: на Запорожском направлении отражены шесть атак ВСУ в районе Работино
© РИА Новости / Давид Нармания | Перейти в медиабанкДым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На Запорожском направлении войска Украины потеряли за сутки до 80 военнослужащих, российскими войсками отражены шесть атак противника, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады Украины в районе Работино. Нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах Новоандреевки, севернее Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
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"За сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - заявили в Минобороны.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы М198, М119 и М777 производства США, а также орудия "Мста-Б" и Д-20. Также, в районе населенного пункта Широкое Запорожской области уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции. В районах Трудового и Риздвянки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ.