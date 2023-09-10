https://ria.ru/20230910/sollers-1895265577.html

На ВЭФ-2023 представили новый пикап ST6 от "Соллерс"

На ВЭФ-2023 представили новый пикап ST6 от "Соллерс" - РИА Новости, 10.09.2023

На ВЭФ-2023 представили новый пикап ST6 от "Соллерс"

"Соллерс" представил на ВЭФ новый пикап ST6, его серийное производство будет запущено в Приморском крае в самое ближайшее время, говорится в презентации... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T05:27

2023-09-10T05:27

2023-09-10T06:11

соллерс

приморский край

вэф-2023

владивосток

ульяновский автомобильный завод (уаз)

заволжский моторный завод

авто

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895266065_0:50:1279:769_1920x0_80_0_0_7b14f6e799af78e06c37a5fc5ea46bfe.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. "Соллерс" представил на ВЭФ новый пикап ST6, его серийное производство будет запущено в Приморском крае в самое ближайшее время, говорится в презентации компании.Как передает корреспондент РИА Новости, автомобиль с кузовом пикап под собственным брендом "Соллерс" представлен на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ. На представленной модели подпись "Сделано во Владивостоке".Согласно техническим характеристикам, это полноприводный автомобиль 4х4 с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Представлены два варианта двигателя - дизельный (2,0 литра) и бензиновый (2,0 литра). Максимальная скорость 150 километров в час.Автомобиль также имеет жесткую каркасную конструкцию, которая обеспечивает высокий уровень защиты."В самое ближайшее время запускаем серийное производство", - говорится в презентации. Производитель рассчитывает, что автомобиль будет пользоваться спросом среди жителей Приморского края.Ранее в июле "Соллерс" запустил производство пилотной партии пикапов под собственным брендом на заводе во Владивостоке, в ближайшем будущем в компании надеются расширить линейку выпускаемых во Владивостоке машин, кроме того, там ведут переговоры об этом с потенциальными китайскими партнерами. Также в компании отмечали, что серийное производство пикапов начнется в сентябре."Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230905/avto-1894236904.html

https://ria.ru/20230907/lizing-1894719116.html

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

соллерс, приморский край, вэф-2023, владивосток, ульяновский автомобильный завод (уаз), заволжский моторный завод, авто, экономика