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На ВЭФ-2023 представили новый пикап ST6 от "Соллерс" - РИА Новости, 10.09.2023
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05:27 10.09.2023 (обновлено: 06:11 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/sollers-1895265577.html
На ВЭФ-2023 представили новый пикап ST6 от "Соллерс"
На ВЭФ-2023 представили новый пикап ST6 от "Соллерс" - РИА Новости, 10.09.2023
На ВЭФ-2023 представили новый пикап ST6 от "Соллерс"
"Соллерс" представил на ВЭФ новый пикап ST6, его серийное производство будет запущено в Приморском крае в самое ближайшее время, говорится в презентации... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T05:27
2023-09-10T06:11
соллерс
приморский край
вэф-2023
владивосток
ульяновский автомобильный завод (уаз)
заволжский моторный завод
авто
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. "Соллерс" представил на ВЭФ новый пикап ST6, его серийное производство будет запущено в Приморском крае в самое ближайшее время, говорится в презентации компании.Как передает корреспондент РИА Новости, автомобиль с кузовом пикап под собственным брендом "Соллерс" представлен на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ. На представленной модели подпись "Сделано во Владивостоке".Согласно техническим характеристикам, это полноприводный автомобиль 4х4 с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Представлены два варианта двигателя - дизельный (2,0 литра) и бензиновый (2,0 литра). Максимальная скорость 150 километров в час.Автомобиль также имеет жесткую каркасную конструкцию, которая обеспечивает высокий уровень защиты."В самое ближайшее время запускаем серийное производство", - говорится в презентации. Производитель рассчитывает, что автомобиль будет пользоваться спросом среди жителей Приморского края.Ранее в июле "Соллерс" запустил производство пилотной партии пикапов под собственным брендом на заводе во Владивостоке, в ближайшем будущем в компании надеются расширить линейку выпускаемых во Владивостоке машин, кроме того, там ведут переговоры об этом с потенциальными китайскими партнерами. Также в компании отмечали, что серийное производство пикапов начнется в сентябре."Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230905/avto-1894236904.html
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соллерс, приморский край, вэф-2023, владивосток, ульяновский автомобильный завод (уаз), заволжский моторный завод, авто, экономика
Соллерс, Приморский край, ВЭФ-2023, Владивосток, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Заволжский моторный завод, Авто, Экономика
На ВЭФ-2023 представили новый пикап ST6 от "Соллерс"

"Соллерс" показал на ВЭФ пикап ST6, его производство скоро запустят в Приморье

© РИА НовостиНовый пикап ST6 автомобилестроительной компании "Соллерс"
Новый пикап ST6 автомобилестроительной компании Соллерс - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости
Новый пикап ST6 автомобилестроительной компании "Соллерс"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. "Соллерс" представил на ВЭФ новый пикап ST6, его серийное производство будет запущено в Приморском крае в самое ближайшее время, говорится в презентации компании.
Как передает корреспондент РИА Новости, автомобиль с кузовом пикап под собственным брендом "Соллерс" представлен на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ. На представленной модели подпись "Сделано во Владивостоке".
Согласно техническим характеристикам, это полноприводный автомобиль 4х4 с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Представлены два варианта двигателя - дизельный (2,0 литра) и бензиновый (2,0 литра). Максимальная скорость 150 километров в час.
Автомобиль также имеет жесткую каркасную конструкцию, которая обеспечивает высокий уровень защиты.
"В самое ближайшее время запускаем серийное производство", - говорится в презентации. Производитель рассчитывает, что автомобиль будет пользоваться спросом среди жителей Приморского края.
Ранее в июле "Соллерс" запустил производство пилотной партии пикапов под собственным брендом на заводе во Владивостоке, в ближайшем будущем в компании надеются расширить линейку выпускаемых во Владивостоке машин, кроме того, там ведут переговоры об этом с потенциальными китайскими партнерами. Также в компании отмечали, что серийное производство пикапов начнется в сентябре.
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"Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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СоллерсПриморский крайВЭФ-2023ВладивостокУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Заволжский моторный заводАвтоЭкономика
 
 
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