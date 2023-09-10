На ВЭФ-2023 представили новый пикап ST6 от "Соллерс"
"Соллерс" показал на ВЭФ пикап ST6, его производство скоро запустят в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. "Соллерс" представил на ВЭФ новый пикап ST6, его серийное производство будет запущено в Приморском крае в самое ближайшее время, говорится в презентации компании.
Как передает корреспондент РИА Новости, автомобиль с кузовом пикап под собственным брендом "Соллерс" представлен на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ. На представленной модели подпись "Сделано во Владивостоке".
Согласно техническим характеристикам, это полноприводный автомобиль 4х4 с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Представлены два варианта двигателя - дизельный (2,0 литра) и бензиновый (2,0 литра). Максимальная скорость 150 километров в час.
Автомобиль также имеет жесткую каркасную конструкцию, которая обеспечивает высокий уровень защиты.
"В самое ближайшее время запускаем серийное производство", - говорится в презентации. Производитель рассчитывает, что автомобиль будет пользоваться спросом среди жителей Приморского края.
Ранее в июле "Соллерс" запустил производство пилотной партии пикапов под собственным брендом на заводе во Владивостоке, в ближайшем будущем в компании надеются расширить линейку выпускаемых во Владивостоке машин, кроме того, там ведут переговоры об этом с потенциальными китайскими партнерами. Также в компании отмечали, что серийное производство пикапов начнется в сентябре.
"Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.