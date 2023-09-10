https://ria.ru/20230910/sistema-1895415592.html
Глава ЦИК заявила о прозрачности избирательной системы в России
Глава ЦИК заявила о прозрачности избирательной системы в России - РИА Новости, 10.09.2023
Глава ЦИК заявила о прозрачности избирательной системы в России
Избирательная система в России открыта и прозрачна настолько, что любая мелочь моментально выходит на поверхность, ничего невозможно скрыть, сообщила глава ЦИК... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T22:42
2023-09-10T22:42
2023-09-10T23:06
политика
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донецкая народная республика
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элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательная система в России открыта и прозрачна настолько, что любая мелочь моментально выходит на поверхность, ничего невозможно скрыть, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "(Избирательная) система (в России) настолько открыта и прозрачна, что как я говорю, что любая новость, мелочь сейчас моментально выплывает на поверхность. И даже те нарушения, которые были, которые мы разбирали, благодаря нашим совместным (действиям) ничего сейчас невозможно скрыть в избирательном процессе", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Глава ЦИК заявила о прозрачности избирательной системы в России
Памфилова назвала избирательную систему РФ открытой и прозрачной