https://ria.ru/20230910/sistema-1895415592.html

Глава ЦИК заявила о прозрачности избирательной системы в России

Глава ЦИК заявила о прозрачности избирательной системы в России - РИА Новости, 10.09.2023

Глава ЦИК заявила о прозрачности избирательной системы в России

Избирательная система в России открыта и прозрачна настолько, что любая мелочь моментально выходит на поверхность, ничего невозможно скрыть, сообщила глава ЦИК... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T22:42

2023-09-10T22:42

2023-09-10T23:06

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

элла памфилова

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательная система в России открыта и прозрачна настолько, что любая мелочь моментально выходит на поверхность, ничего невозможно скрыть, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "(Избирательная) система (в России) настолько открыта и прозрачна, что как я говорю, что любая новость, мелочь сейчас моментально выплывает на поверхность. И даже те нарушения, которые были, которые мы разбирали, благодаря нашим совместным (действиям) ничего сейчас невозможно скрыть в избирательном процессе", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023