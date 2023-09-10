https://ria.ru/20230910/shpion-1895254207.html

В британском парламенте арестовали предполагаемого китайского шпиона

В британском парламенте арестовали предполагаемого китайского шпиона - РИА Новости, 10.09.2023

В британском парламенте арестовали предполагаемого китайского шпиона

Полиция Великобритании задержала помощника депутата британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщила газета Times со ссылкой на полицию... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T00:47

2023-09-10T00:47

2023-09-10T00:47

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Полиция Великобритании задержала помощника депутата британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщила газета Times со ссылкой на полицию Лондона. "Референт из британского парламента был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая", - пишет издание. По информации газеты, сфера деятельности референта включала внешнеполитические вопросы, в том числе отношения с Пекином. Помимо этого, он некоторое время жил в Китае, где, как предполагают правоохранители, его и могли завербовать. Арестованный мужчина предположительно имел связи с рядом высокопоставленных членов консервативной партии, имеющих доступ к секретной информации. К ним относятся замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат и председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Керн. Как сообщает газета, полиция арестовала подозреваемого еще 13 марта, но тогда он был отпущен под залог до октября. В то время правоохранители не опубликовали подробности дела, сообщив лишь, что обвинения связаны с разглашением гостайны. Также был задержан еще один неназванный подозреваемый. Издание отмечает, что инцидент может стать одним из крупнейших нарушений безопасности вследствие деятельности другой страны.

https://ria.ru/20230831/kompyutery-1893302040.html

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китай, великобритания, лондон, том тугендхат, в мире