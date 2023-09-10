Рейтинг@Mail.ru
В британском парламенте арестовали предполагаемого китайского шпиона - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/shpion-1895254207.html
В британском парламенте арестовали предполагаемого китайского шпиона
В британском парламенте арестовали предполагаемого китайского шпиона - РИА Новости, 10.09.2023
В британском парламенте арестовали предполагаемого китайского шпиона
Полиция Великобритании задержала помощника депутата британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщила газета Times со ссылкой на полицию... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T00:47
2023-09-10T00:47
китай
великобритания
лондон
том тугендхат
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151721/19/1517211934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae491515d86896036517c018599fac00.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Полиция Великобритании задержала помощника депутата британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщила газета Times со ссылкой на полицию Лондона. "Референт из британского парламента был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая", - пишет издание. По информации газеты, сфера деятельности референта включала внешнеполитические вопросы, в том числе отношения с Пекином. Помимо этого, он некоторое время жил в Китае, где, как предполагают правоохранители, его и могли завербовать. Арестованный мужчина предположительно имел связи с рядом высокопоставленных членов консервативной партии, имеющих доступ к секретной информации. К ним относятся замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат и председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Керн. Как сообщает газета, полиция арестовала подозреваемого еще 13 марта, но тогда он был отпущен под залог до октября. В то время правоохранители не опубликовали подробности дела, сообщив лишь, что обвинения связаны с разглашением гостайны. Также был задержан еще один неназванный подозреваемый. Издание отмечает, что инцидент может стать одним из крупнейших нарушений безопасности вследствие деятельности другой страны.
https://ria.ru/20230831/kompyutery-1893302040.html
китай
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151721/19/1517211934_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbf79c317384462926a0f398ae646ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, великобритания, лондон, том тугендхат, в мире
Китай, Великобритания, Лондон, Том Тугендхат, В мире
В британском парламенте арестовали предполагаемого китайского шпиона

Times: в Британии полиция задержала в парламенте предполагаемого шпиона КНР

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вестминстерский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Полиция Великобритании задержала помощника депутата британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщила газета Times со ссылкой на полицию Лондона.
«
"Референт из британского парламента был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая", - пишет издание.
По информации газеты, сфера деятельности референта включала внешнеполитические вопросы, в том числе отношения с Пекином. Помимо этого, он некоторое время жил в Китае, где, как предполагают правоохранители, его и могли завербовать.
Арестованный мужчина предположительно имел связи с рядом высокопоставленных членов консервативной партии, имеющих доступ к секретной информации. К ним относятся замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат и председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Керн.
Как сообщает газета, полиция арестовала подозреваемого еще 13 марта, но тогда он был отпущен под залог до октября. В то время правоохранители не опубликовали подробности дела, сообщив лишь, что обвинения связаны с разглашением гостайны. Также был задержан еще один неназванный подозреваемый.
Издание отмечает, что инцидент может стать одним из крупнейших нарушений безопасности вследствие деятельности другой страны.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине. 30 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Телефоны посетивших КНР британских чиновников уничтожат, сообщили СМИ
31 августа, 06:35
 
КитайВеликобританияЛондонТом ТугендхатВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала