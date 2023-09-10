https://ria.ru/20230910/sevpotok-1895371152.html

В СБ России высказались о подрыве "Северного потока" Киевом и Западом

В СБ России высказались о подрыве "Северного потока" Киевом и Западом - РИА Новости, 10.09.2023

В СБ России высказались о подрыве "Северного потока" Киевом и Западом

Подрыв газопровода "Северный поток" стал одним из наиболее резонансных терактов, совершенных Киевом и стоящим за ним Западом, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:28

2023-09-10T17:28

2023-09-10T17:31

киев

россия

сша

юрий коков

сеймур херш

джо байден

северный поток — 2

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:258:948:791_1920x0_80_0_0_6c7884137de71771c655376efce7a985.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подрыв газопровода "Северный поток" стал одним из наиболее резонансных терактов, совершенных Киевом и стоящим за ним Западом, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. Киевский режим и его западные покровители, не в силах изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, все чаще прибегают к неприкрытым терактам, отметил Коков в интервью "Российской газете". "Наиболее резонансными из них стали подрывы газопровода Северный поток, Крымского моста, Каховской ГЭС, ракетные обстрелы Запорожской АЭС", - сказал Коков. В качестве примеров Коков также назвал "атаки беспилотников на Курскую АЭС, объекты гражданской инфраструктуры Московского региона, Крымского полуострова, Саратовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Псковской, Ростовской, Курской, Белгородской, Брянской областей, морских портов Севастополя и Новороссийска, а также вооруженное нападение украинской диверсионно-террористической группы на приграничные поселки в Белгородской области". По его словам, "не без оснований эксперты единодушны в том, что только НАТО обладает необходимым потенциалом и возможностями для совершения масштабных акций техногенного терроризма, которыми, вне всякого сомнения, являются целенаправленное уничтожение промышленности Югославии и подрыв газопровода "Северный поток". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230904/truby-1894086686.html

https://ria.ru/20230907/zasedanie-1894839172.html

киев

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, сша, юрий коков, сеймур херш, джо байден, северный поток — 2, северный поток