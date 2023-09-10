https://ria.ru/20230910/serbiya-1895391777.html
В банке в Сербии увидели копии российских паспортов, которые видно прохожим
В банке в Сербии увидели копии российских паспортов, которые видно прохожим - РИА Новости, 10.09.2023
В банке в Сербии увидели копии российских паспортов, которые видно прохожим
В одном из отделений Райффайзенбанка в Белграде копии паспортов российских граждан лежат на подоконнике так, что их могут рассмотреть прохожие, передает... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:38
2023-09-10T19:38
2023-09-10T20:53
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райффайзенбанк
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БЕЛГРАД, 10 сен — РИА Новости. В одном из отделений Райффайзенбанка в Белграде копии паспортов российских граждан лежат на подоконнике так, что их могут рассмотреть прохожие, передает корреспондент РИА Новости. Сначала видео с лежащими на подоконнике российскими паспортами появилось в соцсетях. В воскресенье корреспондент агентства лично убедился, что они до сих пор находятся там в пластиковых ладейках для документов. Отделение банка расположено в историческом центре столицы Сербии по адресу: улица Цара Душана, 78. При этом Райффайзенбанк — один из самых доступных для открытия счета российскими гражданами. После введения западных санкций многие сербские банки стали отказывать россиянам в этой опции, особенно при отсутствии временной регистрации в стране с правом на работу и проживание. Редакция РИА Новости направила запрос администрации банка из-за выложенных на публичный обзор документов.
https://ria.ru/20230908/rayffayzenbank-1895058935.html
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Копии паспортов РФ на подоконнике отделения банка в Белграде
Копии паспортов РФ на подоконнике отделения банка в Белграде
2023-09-10T19:38
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сербия, россия, райффайзенбанк
В мире, Сербия, Россия, Райффайзенбанк
В банке в Сербии увидели копии российских паспортов, которые видно прохожим
В Райффайзенбанке в Сербии заметили копии паспортов РФ, которые видно прохожим
БЕЛГРАД, 10 сен — РИА Новости. В одном из отделений Райффайзенбанка в Белграде копии паспортов российских граждан лежат на подоконнике так, что их могут рассмотреть прохожие, передает корреспондент РИА Новости.
Сначала видео с лежащими на подоконнике российскими паспортами появилось в соцсетях. В воскресенье корреспондент агентства лично убедился, что они до сих пор находятся там в пластиковых ладейках для документов.
Отделение банка расположено в историческом центре столицы Сербии по адресу: улица Цара Душана, 78.
При этом Райффайзенбанк — один из самых доступных для открытия счета российскими гражданами. После введения западных санкций многие сербские банки стали отказывать россиянам в этой опции, особенно при отсутствии временной регистрации в стране с правом на работу и проживание.
Редакция РИА Новости направила запрос администрации банка из-за выложенных на публичный обзор документов.
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