https://ria.ru/20230910/samolet-1895341241.html
Самолет S7 повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска
Самолет S7 повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска - РИА Новости, 10.09.2023
Самолет S7 повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска
Самолёт авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) в воскресенье при посадке в аэропорту Новосибирска повредил шасси, организована проверка, сообщила Западно-Сибирская РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:56
2023-09-10T14:56
2023-09-10T14:56
происшествия
новосибирск
s7 airlines
западно-сибирская транспортная прокуратура
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НОВОСИБИРСК, 10 сен - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) в воскресенье при посадке в аэропорту Новосибирска повредил шасси, организована проверка, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня в ходе выполнения рейса Челябинск - Новосибирск у воздушного судна авиакомпании "Сибирь" при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков. Самолет благополучно совершил посадку в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении. По данным транспортной прокуратуры, на борту самолета находились 78 пассажиров и четыре члена экипажа. "Высадка пассажиров осуществлялась из самолета в автобус на взлетно-посадочной полосе по причине повреждения шасси, борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния. В результате инцидента опасных последствий не наступило. Причины происшествия устанавливаются", - сообщили в ведомстве. Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по оценке соблюдения норм безопасности полетов.
https://ria.ru/20230902/samolet-1893847590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, s7 airlines, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Новосибирск, S7 Airlines, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Самолет S7 повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска
Самолет S7 повредил шасси при посадке в Новосибирске, пострадавших нет
НОВОСИБИРСК, 10 сен - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) в воскресенье при посадке в аэропорту Новосибирска повредил шасси, организована проверка, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня в ходе выполнения рейса Челябинск
- Новосибирск у воздушного судна авиакомпании "Сибирь" при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков. Самолет благополучно совершил посадку в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении.
По данным транспортной прокуратуры, на борту самолета находились 78 пассажиров и четыре члена экипажа.
"Высадка пассажиров осуществлялась из самолета в автобус на взлетно-посадочной полосе по причине повреждения шасси, борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния. В результате инцидента опасных последствий не наступило. Причины происшествия устанавливаются", - сообщили в ведомстве.
Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по оценке соблюдения норм безопасности полетов.
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