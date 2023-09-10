https://ria.ru/20230910/samolet-1895341241.html

Самолет S7 повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска

Самолет S7 повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска - РИА Новости, 10.09.2023

Самолет S7 повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска

Самолёт авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) в воскресенье при посадке в аэропорту Новосибирска повредил шасси, организована проверка, сообщила Западно-Сибирская РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:56

2023-09-10T14:56

2023-09-10T14:56

происшествия

новосибирск

s7 airlines

западно-сибирская транспортная прокуратура

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НОВОСИБИРСК, 10 сен - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) в воскресенье при посадке в аэропорту Новосибирска повредил шасси, организована проверка, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня в ходе выполнения рейса Челябинск - Новосибирск у воздушного судна авиакомпании "Сибирь" при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков. Самолет благополучно совершил посадку в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении. По данным транспортной прокуратуры, на борту самолета находились 78 пассажиров и четыре члена экипажа. "Высадка пассажиров осуществлялась из самолета в автобус на взлетно-посадочной полосе по причине повреждения шасси, борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния. В результате инцидента опасных последствий не наступило. Причины происшествия устанавливаются", - сообщили в ведомстве. Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по оценке соблюдения норм безопасности полетов.

https://ria.ru/20230902/samolet-1893847590.html

новосибирск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, новосибирск, s7 airlines, западно-сибирская транспортная прокуратура