https://ria.ru/20230910/sammit-1895364036.html
Москва потребовала от Парижа извиниться за недопуск журналистов к Макрону
Москва потребовала от Парижа извиниться за недопуск журналистов к Макрону - РИА Новости, 10.09.2023
Москва потребовала от Парижа извиниться за недопуск журналистов к Макрону
Москва требует от Парижа извинений из-за недопуска российских журналистов на пресс-конференцию Эммануэля Макрона в Нью-Дели , заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:51
2023-09-10T16:51
2023-09-10T18:19
россия
франция
нью-дели
в мире
индия
эммануэль макрон
мария захарова
большая двадцатка
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Москва требует от Парижа извинений из-за недопуска российских журналистов на пресс-конференцию Эммануэля Макрона в Нью-Дели , заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале."Такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счете сыграет против ее проводников. Рассматриваем случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку. Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ", — написала она.По словам дипломата, Россия не намерена игнорировать тот факт, что западные страны вновь показывают пример расовой дискриминации и нарушений демократических принципов. "Париж, помимо того что открыл "охоту на ведьм" в своем информпространстве и истребил российских вещателей в своем публичном поле, теперь экспортирует пренебрежение плюрализмом мнений и правами СМИ за пределы коллективного Запада", — подчеркнула Захарова.Она также напомнила, что в России сейчас аккредитованы представители 11 французских СМИ и все они могут участвовать в пресс-мероприятиях министерства иностранных дел."Кстати, никто не помешал корреспонденту агентства "Франс Пресс" с оператором побывать на сегодняшней пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по итогам саммита "Группы двадцати", — резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.Ранее в воскресенье сообщалось, что корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита G20. Как заявили представители охраны, зал переполнен, туда пускают только французские СМИ.При этом Надольская рассказала, что мероприятие разрешили посетить всем сотрудникам прессы — индийским, европейским, американским, но не российским. По словам журналистки, когда она попыталась пройти в зал, ее грубо оттолкнула французская охрана и представители пресс-службы Макрона.
https://ria.ru/20230830/vizy-1893153443.html
https://ria.ru/20230701/delo-1881632498.html
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россия, франция, нью-дели, в мире, индия, эммануэль макрон, мария захарова, большая двадцатка
Россия, Франция, Нью-Дели, В мире, Индия, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Большая двадцатка
Москва потребовала от Парижа извиниться за недопуск журналистов к Макрону
МИД РФ потребовал от Франции извинений за недопуск журналистов к Макрону
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Москва требует от Парижа извинений из-за недопуска российских журналистов на пресс-конференцию Эммануэля Макрона в Нью-Дели , заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале
.
"Такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счете сыграет против ее проводников. Рассматриваем случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку. Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ", — написала она.
МИД пообещал жесткий ответ, если США не выдадут визы российским журналистам
По словам дипломата, Россия
не намерена игнорировать тот факт, что западные страны вновь показывают пример расовой дискриминации и нарушений демократических принципов.
"Париж, помимо того что открыл "охоту на ведьм" в своем информпространстве и истребил российских вещателей в своем публичном поле, теперь экспортирует пренебрежение плюрализмом мнений и правами СМИ за пределы коллективного Запада", — подчеркнула Захарова.
Она также напомнила, что в России сейчас аккредитованы представители 11 французских СМИ и все они могут участвовать в пресс-мероприятиях министерства иностранных дел.
«
"Кстати, никто не помешал корреспонденту агентства "Франс Пресс" с оператором побывать на сегодняшней пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по итогам саммита "Группы двадцати", — резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее в воскресенье сообщалось, что корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию президента Франции
Эммануэля Макрона на полях саммита G20
. Как заявили представители охраны, зал переполнен, туда пускают только французские СМИ.
При этом Надольская рассказала, что мероприятие разрешили посетить всем сотрудникам прессы — индийским, европейским, американским, но не российским. По словам журналистки, когда она попыталась пройти в зал, ее грубо оттолкнула французская охрана и представители пресс-службы Макрона.
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