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Москва потребовала от Парижа извиниться за недопуск журналистов к Макрону - РИА Новости, 10.09.2023
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16:51 10.09.2023 (обновлено: 18:19 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/sammit-1895364036.html
Москва потребовала от Парижа извиниться за недопуск журналистов к Макрону
Москва потребовала от Парижа извиниться за недопуск журналистов к Макрону - РИА Новости, 10.09.2023
Москва потребовала от Парижа извиниться за недопуск журналистов к Макрону
Москва требует от Парижа извинений из-за недопуска российских журналистов на пресс-конференцию Эммануэля Макрона в Нью-Дели , заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:51
2023-09-10T18:19
россия
франция
нью-дели
в мире
индия
эммануэль макрон
мария захарова
большая двадцатка
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Москва требует от Парижа извинений из-за недопуска российских журналистов на пресс-конференцию Эммануэля Макрона в Нью-Дели , заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале."Такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счете сыграет против ее проводников. Рассматриваем случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку. Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ", — написала она.По словам дипломата, Россия не намерена игнорировать тот факт, что западные страны вновь показывают пример расовой дискриминации и нарушений демократических принципов. "Париж, помимо того что открыл "охоту на ведьм" в своем информпространстве и истребил российских вещателей в своем публичном поле, теперь экспортирует пренебрежение плюрализмом мнений и правами СМИ за пределы коллективного Запада", — подчеркнула Захарова.Она также напомнила, что в России сейчас аккредитованы представители 11 французских СМИ и все они могут участвовать в пресс-мероприятиях министерства иностранных дел."Кстати, никто не помешал корреспонденту агентства "Франс Пресс" с оператором побывать на сегодняшней пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по итогам саммита "Группы двадцати", — резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.Ранее в воскресенье сообщалось, что корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита G20. Как заявили представители охраны, зал переполнен, туда пускают только французские СМИ.При этом Надольская рассказала, что мероприятие разрешили посетить всем сотрудникам прессы — индийским, европейским, американским, но не российским. По словам журналистки, когда она попыталась пройти в зал, ее грубо оттолкнула французская охрана и представители пресс-службы Макрона.
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россия, франция, нью-дели, в мире, индия, эммануэль макрон, мария захарова, большая двадцатка
Россия, Франция, Нью-Дели, В мире, Индия, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Большая двадцатка
Москва потребовала от Парижа извиниться за недопуск журналистов к Макрону

МИД РФ потребовал от Франции извинений за недопуск журналистов к Макрону

© AP Photo / Manish SwarupПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на саммите G20 в Индии
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на саммите G20 в Индии - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на саммите G20 в Индии
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Москва требует от Парижа извинений из-за недопуска российских журналистов на пресс-конференцию Эммануэля Макрона в Нью-Дели , заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
"Такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счете сыграет против ее проводников. Рассматриваем случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку. Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ", — написала она.
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По словам дипломата, Россия не намерена игнорировать тот факт, что западные страны вновь показывают пример расовой дискриминации и нарушений демократических принципов.
"Париж, помимо того что открыл "охоту на ведьм" в своем информпространстве и истребил российских вещателей в своем публичном поле, теперь экспортирует пренебрежение плюрализмом мнений и правами СМИ за пределы коллективного Запада", — подчеркнула Захарова.
Она также напомнила, что в России сейчас аккредитованы представители 11 французских СМИ и все они могут участвовать в пресс-мероприятиях министерства иностранных дел.
«
"Кстати, никто не помешал корреспонденту агентства "Франс Пресс" с оператором побывать на сегодняшней пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по итогам саммита "Группы двадцати", — резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее в воскресенье сообщалось, что корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита G20. Как заявили представители охраны, зал переполнен, туда пускают только французские СМИ.
При этом Надольская рассказала, что мероприятие разрешили посетить всем сотрудникам прессы — индийским, европейским, американским, но не российским. По словам журналистки, когда она попыталась пройти в зал, ее грубо оттолкнула французская охрана и представители пресс-службы Макрона.
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