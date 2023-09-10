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Журналистов РИА Новости не пустили на пресс-конференцию Макрона на G20 - РИА Новости, 10.09.2023
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15:46 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/sammit-1895349885.html
Журналистов РИА Новости не пустили на пресс-конференцию Макрона на G20
Журналистов РИА Новости не пустили на пресс-конференцию Макрона на G20 - РИА Новости, 10.09.2023
Журналистов РИА Новости не пустили на пресс-конференцию Макрона на G20
Корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на полях... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:46
2023-09-10T15:46
в мире
нью-дели
россия
швейцария
эммануэль макрон
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита G20. Корреспондентов РИА Новости, которые попытались пройти на пресс-конференцию президента Франции, не пропустили, сказав, что зал полностью заполнен. Как заявили представители охраны, в зал пускают только французскую прессу. На пресс-конференцию не смогли попасть многие индийские и западные журналисты. Российская журналистка Надольская также сказала РИА Новости, что не смогла попасть на пресс-конференцию из-за охраны Макрона. Она отметила, что именные бейджи с названиями СМИ перед пресс-конференцией Макрона французы "отсматривали очень тщательно", особое внимание обращая на то, какой стране принадлежит СМИ. По словам журналистки, к Макрону пустили всех сотрудников прессы - индийских, европейских, американских, но не российских, а когда Надольская попыталась пройти на пресс-конференцию, ее грубо оттолкнула французская охрана и представители пресс-службы Макрона. "Меня удивила реакция сотрудницы пресс-службы Макрона, которая просто бесцеремонно подошла и начала спрашивать - что я за СМИ, трогать мой бейдж, ничего не объясняя, пытаться выхватить мой телефон из рук. Потом она попросила охранника сфотографировать меня", - рассказала Надольская РИА Новости. Журналистка добавила, что больше всего ее унизило то, что сотрудница пресс-службы Макрона пыталась разбить ее телефон – "просто за вопрос о том, почему именно российскую прессу не пускают к французскому президенту". Тем не менее, по словам Надольской, этот инцидент не заставил ее разочароваться в саммите G20 в Нью-Дели. "Да, российским СМИ здесь приходится держать своеобразную оборону... Но в основном все настроены к нам очень позитивно, постоянно подходят фотографироваться, спрашивают про Россию, когда лучше приехать, даже журналисты из Швейцарии очень нам обрадовались. В целом, саммит очень хорошо организован, а работать комфортно", - заключила журналистка.
https://ria.ru/20230910/deklaratsiya-1895342854.html
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в мире, нью-дели, россия, швейцария, эммануэль макрон, большая двадцатка
В мире, Нью-Дели, Россия, Швейцария, Эммануэль Макрон, Большая двадцатка
Журналистов РИА Новости не пустили на пресс-конференцию Макрона на G20

Охрана Макрона на G20 не пропустила журналистов РИА Новости на пресс-конференцию

© AP Photo / Evelyn HocksteinПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в Индии
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в Индии - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в Индии
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита G20.
Корреспондентов РИА Новости, которые попытались пройти на пресс-конференцию президента Франции, не пропустили, сказав, что зал полностью заполнен. Как заявили представители охраны, в зал пускают только французскую прессу. На пресс-конференцию не смогли попасть многие индийские и западные журналисты.
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Российская журналистка Надольская также сказала РИА Новости, что не смогла попасть на пресс-конференцию из-за охраны Макрона. Она отметила, что именные бейджи с названиями СМИ перед пресс-конференцией Макрона французы "отсматривали очень тщательно", особое внимание обращая на то, какой стране принадлежит СМИ. По словам журналистки, к Макрону пустили всех сотрудников прессы - индийских, европейских, американских, но не российских, а когда Надольская попыталась пройти на пресс-конференцию, ее грубо оттолкнула французская охрана и представители пресс-службы Макрона.
"Меня удивила реакция сотрудницы пресс-службы Макрона, которая просто бесцеремонно подошла и начала спрашивать - что я за СМИ, трогать мой бейдж, ничего не объясняя, пытаться выхватить мой телефон из рук. Потом она попросила охранника сфотографировать меня", - рассказала Надольская РИА Новости.
Журналистка добавила, что больше всего ее унизило то, что сотрудница пресс-службы Макрона пыталась разбить ее телефон – "просто за вопрос о том, почему именно российскую прессу не пускают к французскому президенту".
Тем не менее, по словам Надольской, этот инцидент не заставил ее разочароваться в саммите G20 в Нью-Дели. "Да, российским СМИ здесь приходится держать своеобразную оборону... Но в основном все настроены к нам очень позитивно, постоянно подходят фотографироваться, спрашивают про Россию, когда лучше приехать, даже журналисты из Швейцарии очень нам обрадовались. В целом, саммит очень хорошо организован, а работать комфортно", - заключила журналистка.
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В миреНью-ДелиРоссияШвейцарияЭммануэль МакронБольшая двадцатка
 
 
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