https://ria.ru/20230910/sammit-1895349885.html

Журналистов РИА Новости не пустили на пресс-конференцию Макрона на G20

Журналистов РИА Новости не пустили на пресс-конференцию Макрона на G20 - РИА Новости, 10.09.2023

Журналистов РИА Новости не пустили на пресс-конференцию Макрона на G20

Корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на полях... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:46

2023-09-10T15:46

2023-09-10T15:46

в мире

нью-дели

россия

швейцария

эммануэль макрон

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита G20. Корреспондентов РИА Новости, которые попытались пройти на пресс-конференцию президента Франции, не пропустили, сказав, что зал полностью заполнен. Как заявили представители охраны, в зал пускают только французскую прессу. На пресс-конференцию не смогли попасть многие индийские и западные журналисты. Российская журналистка Надольская также сказала РИА Новости, что не смогла попасть на пресс-конференцию из-за охраны Макрона. Она отметила, что именные бейджи с названиями СМИ перед пресс-конференцией Макрона французы "отсматривали очень тщательно", особое внимание обращая на то, какой стране принадлежит СМИ. По словам журналистки, к Макрону пустили всех сотрудников прессы - индийских, европейских, американских, но не российских, а когда Надольская попыталась пройти на пресс-конференцию, ее грубо оттолкнула французская охрана и представители пресс-службы Макрона. "Меня удивила реакция сотрудницы пресс-службы Макрона, которая просто бесцеремонно подошла и начала спрашивать - что я за СМИ, трогать мой бейдж, ничего не объясняя, пытаться выхватить мой телефон из рук. Потом она попросила охранника сфотографировать меня", - рассказала Надольская РИА Новости. Журналистка добавила, что больше всего ее унизило то, что сотрудница пресс-службы Макрона пыталась разбить ее телефон – "просто за вопрос о том, почему именно российскую прессу не пускают к французскому президенту". Тем не менее, по словам Надольской, этот инцидент не заставил ее разочароваться в саммите G20 в Нью-Дели. "Да, российским СМИ здесь приходится держать своеобразную оборону... Но в основном все настроены к нам очень позитивно, постоянно подходят фотографироваться, спрашивают про Россию, когда лучше приехать, даже журналисты из Швейцарии очень нам обрадовались. В целом, саммит очень хорошо организован, а работать комфортно", - заключила журналистка.

https://ria.ru/20230910/deklaratsiya-1895342854.html

https://ria.ru/20230910/sammit-1895312898.html

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в мире, нью-дели, россия, швейцария, эммануэль макрон, большая двадцатка