https://ria.ru/20230910/sammit-1895344592.html

Шольц положительно оценил итоги саммита G20, в том числе по вопросу Украины

Шольц положительно оценил итоги саммита G20, в том числе по вопросу Украины - РИА Новости, 10.09.2023

Шольц положительно оценил итоги саммита G20, в том числе по вопросу Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц позитивно оценил итоги саммита G20 в Индии, в том числе содержание итогового заявления и отраженной в нем позиции касательно... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:21

2023-09-10T15:21

2023-09-10T15:31

в мире

украина

индия

германия

нарендра моди

олаф шольц

большая двадцатка

светлана лукаш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894055705_0:42:1600:942_1920x0_80_0_0_4d70791df1156dfa95169cf2e4b3fe2a.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц позитивно оценил итоги саммита G20 в Индии, в том числе содержание итогового заявления и отраженной в нем позиции касательно конфликта на Украине.Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад"."Было принято решение о четком признании того, что территориальная целостность государств, таких как Украина, не подлежит сомнению, и что границы не должны изменяться силовыми методами. Я также очень рад, что здесь еще раз была выражена очень четкая позиция против применения ядерного оружия", - сказал Шольц на пресс-конференции.Он назвал это "хорошими результатами" саммита.В интервью телеканалу NTV канцлер назвал принятие совместной декларации по итогам саммита "большим успехом", отражающим "совершенно новую форму сотрудничества между странами Севера и странами глобального Юга, в Африке, Азии и Южной Америке".Шольц полагает, что результаты саммита показывают, что "G20 имеет вес". Комментируя же более мягкую по сравнению с прошлым годом формулировку итоговой декларации по украинскому конфликту, Шольц заявил, что "если бы было так, как хочет Россия, ничего из написанного не было бы сказано".Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230910/sholts-1895266264.html

https://ria.ru/20230904/sholts-1894083317.html

украина

индия

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, индия, германия, нарендра моди, олаф шольц, большая двадцатка, светлана лукаш, саммит g20, россия