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Шольц положительно оценил итоги саммита G20, в том числе по вопросу Украины - РИА Новости, 10.09.2023
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15:21 10.09.2023 (обновлено: 15:31 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/sammit-1895344592.html
Шольц положительно оценил итоги саммита G20, в том числе по вопросу Украины
Шольц положительно оценил итоги саммита G20, в том числе по вопросу Украины - РИА Новости, 10.09.2023
Шольц положительно оценил итоги саммита G20, в том числе по вопросу Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц позитивно оценил итоги саммита G20 в Индии, в том числе содержание итогового заявления и отраженной в нем позиции касательно... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:21
2023-09-10T15:31
в мире
украина
индия
германия
нарендра моди
олаф шольц
большая двадцатка
светлана лукаш
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц позитивно оценил итоги саммита G20 в Индии, в том числе содержание итогового заявления и отраженной в нем позиции касательно конфликта на Украине.Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад"."Было принято решение о четком признании того, что территориальная целостность государств, таких как Украина, не подлежит сомнению, и что границы не должны изменяться силовыми методами. Я также очень рад, что здесь еще раз была выражена очень четкая позиция против применения ядерного оружия", - сказал Шольц на пресс-конференции.Он назвал это "хорошими результатами" саммита.В интервью телеканалу NTV канцлер назвал принятие совместной декларации по итогам саммита "большим успехом", отражающим "совершенно новую форму сотрудничества между странами Севера и странами глобального Юга, в Африке, Азии и Южной Америке".Шольц полагает, что результаты саммита показывают, что "G20 имеет вес". Комментируя же более мягкую по сравнению с прошлым годом формулировку итоговой декларации по украинскому конфликту, Шольц заявил, что "если бы было так, как хочет Россия, ничего из написанного не было бы сказано".Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230910/sholts-1895266264.html
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в мире, украина, индия, германия, нарендра моди, олаф шольц, большая двадцатка, светлана лукаш, саммит g20, россия
В мире, Украина, Индия, Германия, Нарендра Моди, Олаф Шольц, Большая двадцатка, Светлана Лукаш, Саммит G20, Россия
Шольц положительно оценил итоги саммита G20, в том числе по вопросу Украины

Шольц назвал хорошими результаты обсуждения вопросов по Украине на G20

© Bundesregierung/Steffen KuglerКанцлер ФРГ Олаф Шольц получил травму глаза во время занятий спортом
Канцлер ФРГ Олаф Шольц получил травму глаза во время занятий спортом
© Bundesregierung/Steffen Kugler
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц позитивно оценил итоги саммита G20 в Индии, в том числе содержание итогового заявления и отраженной в нем позиции касательно конфликта на Украине.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. Шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что "половина "двадцатки" отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад".
Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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05:40
"Было принято решение о четком признании того, что территориальная целостность государств, таких как Украина, не подлежит сомнению, и что границы не должны изменяться силовыми методами. Я также очень рад, что здесь еще раз была выражена очень четкая позиция против применения ядерного оружия", - сказал Шольц на пресс-конференции.
Он назвал это "хорошими результатами" саммита.
В интервью телеканалу NTV канцлер назвал принятие совместной декларации по итогам саммита "большим успехом", отражающим "совершенно новую форму сотрудничества между странами Севера и странами глобального Юга, в Африке, Азии и Южной Америке".
Шольц полагает, что результаты саммита показывают, что "G20 имеет вес". Комментируя же более мягкую по сравнению с прошлым годом формулировку итоговой декларации по украинскому конфликту, Шольц заявил, что "если бы было так, как хочет Россия, ничего из написанного не было бы сказано".
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
Канцлер Германии Олаф Шольц с черной повязкой на глазу - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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В миреУкраинаИндияГерманияНарендра МодиОлаф ШольцБольшая двадцаткаСветлана ЛукашСаммит G20Россия
 
 
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