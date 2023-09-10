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Лавров ответил на вопрос о контактах с представителями Запада на G20 - РИА Новости, 10.09.2023
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14:11 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/sammit-1895333042.html
Лавров ответил на вопрос о контактах с представителями Запада на G20
Лавров ответил на вопрос о контактах с представителями Запада на G20 - РИА Новости, 10.09.2023
Лавров ответил на вопрос о контактах с представителями Запада на G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не искал шансов пообщаться с представителями западных стран на саммите G20 в Индии, те, кто хотел поговорить с российской РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:11
2023-09-10T14:11
в мире
россия
сергей лавров
индия
большая двадцатка
саммит g20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не искал шансов пообщаться с представителями западных стран на саммите G20 в Индии, те, кто хотел поговорить с российской стороной, сделали это. "Я не искал шансов общаться с западными делегациями. Я делал свою работу. Те, кто хотел с нами поговорить, поговорили, а те кто предпочли считать себя выше дипломатических любезностей, они сделали свой выбор", - сказал министр на пресс-конференции в воскресенье.
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в мире, россия, сергей лавров, индия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Россия, Сергей Лавров, Индия, Большая двадцатка, Саммит G20
Лавров ответил на вопрос о контактах с представителями Запада на G20

Лавров заявил, что не искал контактов с представителями западных стран на G20

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный медиацентр G20
Международный медиацентр G20 - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не искал шансов пообщаться с представителями западных стран на саммите G20 в Индии, те, кто хотел поговорить с российской стороной, сделали это.
"Я не искал шансов общаться с западными делегациями. Я делал свою работу. Те, кто хотел с нами поговорить, поговорили, а те кто предпочли считать себя выше дипломатических любезностей, они сделали свой выбор", - сказал министр на пресс-конференции в воскресенье.
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Лавров не общался с представителями США на саммите G20
12:37
 
В миреРоссияСергей ЛавровИндияБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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