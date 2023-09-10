https://ria.ru/20230910/sammit-1895333042.html

Лавров ответил на вопрос о контактах с представителями Запада на G20

Лавров ответил на вопрос о контактах с представителями Запада на G20 - РИА Новости, 10.09.2023

Лавров ответил на вопрос о контактах с представителями Запада на G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не искал шансов пообщаться с представителями западных стран на саммите G20 в Индии, те, кто хотел поговорить с российской РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:11

2023-09-10T14:11

2023-09-10T14:11

в мире

россия

сергей лавров

индия

большая двадцатка

саммит g20

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не искал шансов пообщаться с представителями западных стран на саммите G20 в Индии, те, кто хотел поговорить с российской стороной, сделали это. "Я не искал шансов общаться с западными делегациями. Я делал свою работу. Те, кто хотел с нами поговорить, поговорили, а те кто предпочли считать себя выше дипломатических любезностей, они сделали свой выбор", - сказал министр на пресс-конференции в воскресенье.

https://ria.ru/20230910/sammit-1895312898.html

россия

индия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сергей лавров, индия, большая двадцатка, саммит g20