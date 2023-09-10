https://ria.ru/20230910/sammit-1895333042.html
Лавров ответил на вопрос о контактах с представителями Запада на G20
Лавров ответил на вопрос о контактах с представителями Запада на G20 - РИА Новости, 10.09.2023
Лавров ответил на вопрос о контактах с представителями Запада на G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не искал шансов пообщаться с представителями западных стран на саммите G20 в Индии, те, кто хотел поговорить с российской РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:11
2023-09-10T14:11
2023-09-10T14:11
в мире
россия
сергей лавров
индия
большая двадцатка
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895184513_0:209:3204:2011_1920x0_80_0_0_fd4068ae11f7870987a2e35db508b9cc.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не искал шансов пообщаться с представителями западных стран на саммите G20 в Индии, те, кто хотел поговорить с российской стороной, сделали это. "Я не искал шансов общаться с западными делегациями. Я делал свою работу. Те, кто хотел с нами поговорить, поговорили, а те кто предпочли считать себя выше дипломатических любезностей, они сделали свой выбор", - сказал министр на пресс-конференции в воскресенье.
https://ria.ru/20230910/sammit-1895312898.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895184513_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_2f145aad01fbde307158f248c98f31cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, индия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Россия, Сергей Лавров, Индия, Большая двадцатка, Саммит G20
Лавров ответил на вопрос о контактах с представителями Запада на G20
Лавров заявил, что не искал контактов с представителями западных стран на G20
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не искал шансов пообщаться с представителями западных стран на саммите G20 в Индии, те, кто хотел поговорить с российской стороной, сделали это.
"Я не искал шансов общаться с западными делегациями. Я делал свою работу. Те, кто хотел с нами поговорить, поговорили, а те кто предпочли считать себя выше дипломатических любезностей, они сделали свой выбор", - сказал министр на пресс-конференции в воскресенье.
Лавров не общался с представителями США на саммите G20