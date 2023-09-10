Совбез России обвинил Запад в расхищении природных ресурсов других стран
Коков: Запад во время контртеррористических операций расхищает природные ресурсы
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Страны Запада под прикрытием якобы контртеррористических операций беззастенчиво расхищают природные ресурсы, в том числе нефть, газ и уран в других государствах, констатировал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".
«
"Под прикрытием так называемых "контртеррористических миссий" западники беззастенчиво расхищают природные ресурсы, включая нефть, газ, уран, золото, алмазы и другие богатства страны пребывания", - сказал Коков.
"Это становится очевидным, если отобразить на одной карте районы разведанных залежей ценных полезных ископаемых и инициированных Западом вооруженных конфликтов и масштабных террористических провокаций в различных регионах мира", - добавил он.
По словам Кокова, действия террористов в странах и регионах, объявленных Западом зонами своих стратегических интересов, позволяют "выдавливать" с выгодного рынка опасных конкурентов, в том числе и своих союзников, под лозунгом борьбы с терроризмом осуществлять прямое вооруженное вторжение в нелояльные страны, смещать демократически избранные власти и устанавливать в них контролируемые режимы.
"При этом страны, отстаивающие свой суверенитет, независимость и не желающие становиться вассалами Вашингтона и Лондона, других бывших колонизаторов из Европы, объявляются "спонсорами терроризма" и подвергаются жесткому санкционному давлению. Однако, если проследить ретроспективу развития терроризма, можно с уверенностью сказать, что заигрывания с террористами и попытки контролировать их деятельность ничем хорошим не заканчиваются, а часто оборачиваются в итоге против самих кураторов", - сказал Коков.