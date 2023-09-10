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Совбез России обвинил Запад в расхищении природных ресурсов других стран - РИА Новости, 10.09.2023
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17:26 10.09.2023 (обновлено: 17:46 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/resursy-1895370619.html
Совбез России обвинил Запад в расхищении природных ресурсов других стран
Совбез России обвинил Запад в расхищении природных ресурсов других стран - РИА Новости, 10.09.2023
Совбез России обвинил Запад в расхищении природных ресурсов других стран
Страны Запада под прикрытием якобы контртеррористических операций беззастенчиво расхищают природные ресурсы, в том числе нефть, газ и уран в других... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:26
2023-09-10T17:46
в мире
россия
сша
юрий коков
совет безопасности рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Страны Запада под прикрытием якобы контртеррористических операций беззастенчиво расхищают природные ресурсы, в том числе нефть, газ и уран в других государствах, констатировал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете". &quot;Под прикрытием так называемых &quot;контртеррористических миссий&quot; западники беззастенчиво расхищают природные ресурсы, включая нефть, газ, уран, золото, алмазы и другие богатства страны пребывания&quot;, - сказал Коков."Это становится очевидным, если отобразить на одной карте районы разведанных залежей ценных полезных ископаемых и инициированных Западом вооруженных конфликтов и масштабных террористических провокаций в различных регионах мира", - добавил он. США, Англия, Франция и ряд других государств уже давно используют террористические организации и отдельные группировки в качестве инструмента достижения своих внешнеполитических и экономических целей, отметил Коков. По словам Кокова, действия террористов в странах и регионах, объявленных Западом зонами своих стратегических интересов, позволяют "выдавливать" с выгодного рынка опасных конкурентов, в том числе и своих союзников, под лозунгом борьбы с терроризмом осуществлять прямое вооруженное вторжение в нелояльные страны, смещать демократически избранные власти и устанавливать в них контролируемые режимы. "При этом страны, отстаивающие свой суверенитет, независимость и не желающие становиться вассалами Вашингтона и Лондона, других бывших колонизаторов из Европы, объявляются "спонсорами терроризма" и подвергаются жесткому санкционному давлению. Однако, если проследить ретроспективу развития терроризма, можно с уверенностью сказать, что заигрывания с террористами и попытки контролировать их деятельность ничем хорошим не заканчиваются, а часто оборачиваются в итоге против самих кураторов", - сказал Коков.
https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html
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в мире, россия, сша, юрий коков, совет безопасности рф
В мире, Россия, США, Юрий Коков, Совет Безопасности РФ
Совбез России обвинил Запад в расхищении природных ресурсов других стран

Коков: Запад во время контртеррористических операций расхищает природные ресурсы

© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Страны Запада под прикрытием якобы контртеррористических операций беззастенчиво расхищают природные ресурсы, в том числе нефть, газ и уран в других государствах, констатировал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".
«

"Под прикрытием так называемых "контртеррористических миссий" западники беззастенчиво расхищают природные ресурсы, включая нефть, газ, уран, золото, алмазы и другие богатства страны пребывания", - сказал Коков.

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"Это становится очевидным, если отобразить на одной карте районы разведанных залежей ценных полезных ископаемых и инициированных Западом вооруженных конфликтов и масштабных террористических провокаций в различных регионах мира", - добавил он.
США, Англия, Франция и ряд других государств уже давно используют террористические организации и отдельные группировки в качестве инструмента достижения своих внешнеполитических и экономических целей, отметил Коков.
По словам Кокова, действия террористов в странах и регионах, объявленных Западом зонами своих стратегических интересов, позволяют "выдавливать" с выгодного рынка опасных конкурентов, в том числе и своих союзников, под лозунгом борьбы с терроризмом осуществлять прямое вооруженное вторжение в нелояльные страны, смещать демократически избранные власти и устанавливать в них контролируемые режимы.
"При этом страны, отстаивающие свой суверенитет, независимость и не желающие становиться вассалами Вашингтона и Лондона, других бывших колонизаторов из Европы, объявляются "спонсорами терроризма" и подвергаются жесткому санкционному давлению. Однако, если проследить ретроспективу развития терроризма, можно с уверенностью сказать, что заигрывания с террористами и попытки контролировать их деятельность ничем хорошим не заканчиваются, а часто оборачиваются в итоге против самих кураторов", - сказал Коков.
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