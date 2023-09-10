https://ria.ru/20230910/resursy-1895370619.html

Совбез России обвинил Запад в расхищении природных ресурсов других стран

Совбез России обвинил Запад в расхищении природных ресурсов других стран - РИА Новости, 10.09.2023

Совбез России обвинил Запад в расхищении природных ресурсов других стран

Страны Запада под прикрытием якобы контртеррористических операций беззастенчиво расхищают природные ресурсы, в том числе нефть, газ и уран в других... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:26

2023-09-10T17:26

2023-09-10T17:46

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Страны Запада под прикрытием якобы контртеррористических операций беззастенчиво расхищают природные ресурсы, в том числе нефть, газ и уран в других государствах, констатировал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете". "Под прикрытием так называемых "контртеррористических миссий" западники беззастенчиво расхищают природные ресурсы, включая нефть, газ, уран, золото, алмазы и другие богатства страны пребывания", - сказал Коков."Это становится очевидным, если отобразить на одной карте районы разведанных залежей ценных полезных ископаемых и инициированных Западом вооруженных конфликтов и масштабных террористических провокаций в различных регионах мира", - добавил он. США, Англия, Франция и ряд других государств уже давно используют террористические организации и отдельные группировки в качестве инструмента достижения своих внешнеполитических и экономических целей, отметил Коков. По словам Кокова, действия террористов в странах и регионах, объявленных Западом зонами своих стратегических интересов, позволяют "выдавливать" с выгодного рынка опасных конкурентов, в том числе и своих союзников, под лозунгом борьбы с терроризмом осуществлять прямое вооруженное вторжение в нелояльные страны, смещать демократически избранные власти и устанавливать в них контролируемые режимы. "При этом страны, отстаивающие свой суверенитет, независимость и не желающие становиться вассалами Вашингтона и Лондона, других бывших колонизаторов из Европы, объявляются "спонсорами терроризма" и подвергаются жесткому санкционному давлению. Однако, если проследить ретроспективу развития терроризма, можно с уверенностью сказать, что заигрывания с террористами и попытки контролировать их деятельность ничем хорошим не заканчиваются, а часто оборачиваются в итоге против самих кураторов", - сказал Коков.

https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

https://ria.ru/20230824/kolonizatory-1891946917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, юрий коков, совет безопасности рф