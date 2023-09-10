https://ria.ru/20230910/reforma-1895345251.html

Франция выступила за глубокую реформу СБ ООН

Франция выступила за глубокую реформу СБ ООН - РИА Новости, 10.09.2023

Франция выступила за глубокую реформу СБ ООН

Франция выступает за глубокую реформу Совета Безопасности ООН, чтобы он лучше отражал современную геополитическую, демографическую и экономическую реальность,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:26

2023-09-10T15:26

2023-09-10T15:26

в мире

франция

эммануэль макрон

оон

совет безопасности оон

саммит g20

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Франция выступает за глубокую реформу Совета Безопасности ООН, чтобы он лучше отражал современную геополитическую, демографическую и экономическую реальность, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки". "Мы поддерживаем глубокую реформу структур глобального управления, Совета Безопасности ООН, но также Всемирного банка и МВФ (Международного валютного фонда), они должны лучше отражать современную геополитическую реальность, реальность демографическую и экономическую", - заявил Макрон. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил на пресс-конференции в Нью-Дели, что глобальная финансовая архитектура, как и Совет безопасности ООН нуждаются в структурных реформах. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230824/briks-1891938855.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, оон, совет безопасности оон, саммит g20