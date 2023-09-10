https://ria.ru/20230910/reforma-1895345251.html
Франция выступила за глубокую реформу СБ ООН
Франция выступила за глубокую реформу СБ ООН - РИА Новости, 10.09.2023
Франция выступила за глубокую реформу СБ ООН
Франция выступает за глубокую реформу Совета Безопасности ООН, чтобы он лучше отражал современную геополитическую, демографическую и экономическую реальность,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:26
2023-09-10T15:26
2023-09-10T15:26
в мире
франция
эммануэль макрон
оон
совет безопасности оон
саммит g20
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Франция выступает за глубокую реформу Совета Безопасности ООН, чтобы он лучше отражал современную геополитическую, демографическую и экономическую реальность, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки". "Мы поддерживаем глубокую реформу структур глобального управления, Совета Безопасности ООН, но также Всемирного банка и МВФ (Международного валютного фонда), они должны лучше отражать современную геополитическую реальность, реальность демографическую и экономическую", - заявил Макрон. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил на пресс-конференции в Нью-Дели, что глобальная финансовая архитектура, как и Совет безопасности ООН нуждаются в структурных реформах. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
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в мире, франция, эммануэль макрон, оон, совет безопасности оон, саммит g20
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, ООН, Совет Безопасности ООН, Саммит G20
Франция выступила за глубокую реформу СБ ООН
Макрон: Франция выступает за глубокую реформу СБ ООН для соответствия реальности