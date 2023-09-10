В Белом доме не исключили поставок ракет ATACMS Украине
Заместитель советника Байдена Файнер не исключил поставок ракет ATACMS Украине
© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Заместитель советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер не исключил поставок дальнобойных ракет ATACMS Украине.
Журналисты на борту президентского самолета попросили заместителя советника прокомментировать информацию СМИ о том, что ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи США Киеву.
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"Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств. Однако наша позиция всегда заключалась в том, что мы предоставим Украине те средства, которые позволят ей добиться успеха на поле боя", - сообщил Файнер.
Ранее Пентагон сообщил РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить РИА Новости сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев.
Телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников сообщал, что администрация Джо Байдена склоняется к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS. Решение, как отмечается, уже "на подходе", но планы могут измениться до официального объявления. В случае, если администрация решит отправлять ATACMS, о них будет объявлено в следующем пакете военной помощи. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны. Высокопоставленный представитель администрации США ранее заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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