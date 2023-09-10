https://ria.ru/20230910/putin-1895269955.html

Это капитуляция. В США признали победу Путина над Западом на G20

Это капитуляция. В США признали победу Путина над Западом на G20 - РИА Новости, 10.09.2023

Это капитуляция. В США признали победу Путина над Западом на G20

Принятие итоговой декларации на саммите G20 в Нью-Дели символизирует капитуляцию перед президентом России Владимиром Путиным, такое мнение высказал обозреватель РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T06:57

2023-09-10T06:57

2023-09-10T07:13

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большая двадцатка

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Принятие итоговой декларации на саммите G20 в Нью-Дели символизирует капитуляцию перед президентом России Владимиром Путиным, такое мнение высказал обозреватель Business Insider Чарльз Дэвис."Члены G20 соглашаются называть вторжение России на Украину "войной на Украине" вместо "войны против Украины" в знак капитуляции перед Путиным, которого там даже не было", — говорится в статье.По словам Дэвиса, Запад фактически признал российскую позицию, согласно которой киевский режим является нелегитимным из-за государственного переворота в 2014 году, а сама Украина представляет из себя искусственную конструкцию.На саммите G20 в Индии Москве удалось смягчить итоговую декларацию, согласно которой вместо "военных действий" против Украины просто упоминаются танки, беспилотники, сотни тысяч российских военнослужащих, находящихся на территории страны, которая, по мнению Москвы, не должна существовать в нынешнем виде, пишет издание.В Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки" содержится призыв действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что половина членов организации отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Декларация отражает сбалансированную позицию по Украине и стремление урегулировать конфликты по всему миру, отметила она.На предыдущей встрече в итоговом заявлении большинство членов G20 осудили конфликт в постсоветской республике, но в декларации указали, что были и "другие мнения по поводу этой ситуации и санкций". Как подчеркнули тогда в МИД России, Москва считает хорошим результатом принятие документа, который "устроил всех".

https://ria.ru/20230910/bayden-1895257563.html

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