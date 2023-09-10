https://ria.ru/20230910/pushkov-1895265671.html

Пушков поговоркой оценил итог визита Байдена на G20

Пушков поговоркой оценил итог визита Байдена на G20 - РИА Новости, 10.09.2023

Пушков поговоркой оценил итог визита Байдена на G20

Президент США Джо Байден покинул саммит G20 в Индии "несолоно хлебавши", так как не смог навязать позицию Запада в вопросе Украины, такое мнение в своем... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T05:31

2023-09-10T05:31

2023-09-10T05:31

в мире

украина

индия

сша

алексей пушков

джо байден

владимир зеленский

большая двадцатка

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден покинул саммит G20 в Индии "несолоно хлебавши", так как не смог навязать позицию Запада в вопросе Украины, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.Как ранее сообщила британская газета Financial Times, декларация прошедшего саммита стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины.Как отметил Пушков, британское издание "сильно опоздало с этим выводом", так как отсутствие такого консенсуса было очевидным уже давно. По его мнению, декларация еще раз подтверждает и закрепляет факт неспособности Запада навязать свою позицию остальному миру."Новое же здесь то, что за минувший год в вопросе об Украине глобальный Юг еще больше отошел от глобального Запада. В силу этого Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать из Нью-Дели несолоно хлебавши", - написал сенатор.Он добавил, что западным лидерам не только не удалось добиться выступления в Индии Владимира Зеленского, но и пришлось утвердить декларацию, которая "очень далека от тех планов", с которыми они ехали на саммит.Как говорится в Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки", участники призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что половина членов организации отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Декларация отражает сбалансированную позицию по Украине и стремление урегулировать конфликты по всему миру, отметила она.

https://ria.ru/20230910/bayden-1895257563.html

украина

индия

сша

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в мире, украина, индия, сша, алексей пушков, джо байден, владимир зеленский, большая двадцатка, оон, саммит g20