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Пушков поговоркой оценил итог визита Байдена на G20 - РИА Новости, 10.09.2023
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05:31 10.09.2023
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Пушков поговоркой оценил итог визита Байдена на G20
Пушков поговоркой оценил итог визита Байдена на G20 - РИА Новости, 10.09.2023
Пушков поговоркой оценил итог визита Байдена на G20
Президент США Джо Байден покинул саммит G20 в Индии "несолоно хлебавши", так как не смог навязать позицию Запада в вопросе Украины, такое мнение в своем... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T05:31
2023-09-10T05:31
в мире
украина
индия
сша
алексей пушков
джо байден
владимир зеленский
большая двадцатка
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден покинул саммит G20 в Индии "несолоно хлебавши", так как не смог навязать позицию Запада в вопросе Украины, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.Как ранее сообщила британская газета Financial Times, декларация прошедшего саммита стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины.Как отметил Пушков, британское издание "сильно опоздало с этим выводом", так как отсутствие такого консенсуса было очевидным уже давно. По его мнению, декларация еще раз подтверждает и закрепляет факт неспособности Запада навязать свою позицию остальному миру."Новое же здесь то, что за минувший год в вопросе об Украине глобальный Юг еще больше отошел от глобального Запада. В силу этого Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать из Нью-Дели несолоно хлебавши", - написал сенатор.Он добавил, что западным лидерам не только не удалось добиться выступления в Индии Владимира Зеленского, но и пришлось утвердить декларацию, которая "очень далека от тех планов", с которыми они ехали на саммит.Как говорится в Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки", участники призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что половина членов организации отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Декларация отражает сбалансированную позицию по Украине и стремление урегулировать конфликты по всему миру, отметила она.
https://ria.ru/20230910/bayden-1895257563.html
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в мире, украина, индия, сша, алексей пушков, джо байден, владимир зеленский, большая двадцатка, оон, саммит g20
В мире, Украина, Индия, США, Алексей Пушков, Джо Байден, Владимир Зеленский, Большая двадцатка, ООН, Саммит G20
Пушков поговоркой оценил итог визита Байдена на G20

Пушков: Байден не смог добиться поддержки позиции Запада на саммите G20

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден покинул саммит G20 в Индии "несолоно хлебавши", так как не смог навязать позицию Запада в вопросе Украины, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.
Как ранее сообщила британская газета Financial Times, декларация прошедшего саммита стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины.
Как отметил Пушков, британское издание "сильно опоздало с этим выводом", так как отсутствие такого консенсуса было очевидным уже давно. По его мнению, декларация еще раз подтверждает и закрепляет факт неспособности Запада навязать свою позицию остальному миру.
"Новое же здесь то, что за минувший год в вопросе об Украине глобальный Юг еще больше отошел от глобального Запада. В силу этого Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать из Нью-Дели несолоно хлебавши", - написал сенатор.
Он добавил, что западным лидерам не только не удалось добиться выступления в Индии Владимира Зеленского, но и пришлось утвердить декларацию, которая "очень далека от тех планов", с которыми они ехали на саммит.
Как говорится в Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки", участники призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что половина членов организации отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Декларация отражает сбалансированную позицию по Украине и стремление урегулировать конфликты по всему миру, отметила она.
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В миреУкраинаИндияСШААлексей ПушковДжо БайденВладимир ЗеленскийБольшая двадцаткаООНСаммит G20
 
 
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