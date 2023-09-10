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Более 20 экспертов из зарубежных стран посетили Общественный штаб в Москве - РИА Новости, 10.09.2023
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17:46 10.09.2023
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Более 20 экспертов из зарубежных стран посетили Общественный штаб в Москве
Более 20 экспертов из зарубежных стран посетили Общественный штаб в Москве - РИА Новости, 10.09.2023
Более 20 экспертов из зарубежных стран посетили Общественный штаб в Москве
Более 20 представителей зарубежных стран посетили Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, сообщается в телеграм-канале штаба. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:46
2023-09-10T17:46
москва
франция
германия
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 20 представителей зарубежных стран посетили Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, сообщается в телеграм-канале штаба. "Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице посетили иностранные эксперты, приехавшие в Москву из Франции, Германии, Румынии, Италии, Ирана, Португалии, США, Исландии, Мозамбика, Мексики, Аргентины и Индии. В делегацию вошли более 20 представителей различных зарубежных стран", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что независимые иностранные эксперты отмечают прозрачность и доступность избирательного процесса. Кроме того, они высоко оценили работу Общественного штаба и наблюдателей, работающих все эти дни на участках и в видеоцентре.
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москва, франция, германия, единый день голосования в россии
Москва, Франция, Германия, Единый день голосования в России
Более 20 экспертов из зарубежных стран посетили Общественный штаб в Москве

Более 20 представителей зарубежных стран посетили Общественный штаб в Москве

© Фото : Общественный штаб по наблюдению за выборами в МосквеИностранные эксперты в Общественном штабе в Москве
Иностранные эксперты в Общественном штабе в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© Фото : Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве
Иностранные эксперты в Общественном штабе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 20 представителей зарубежных стран посетили Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, сообщается в телеграм-канале штаба.
"Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице посетили иностранные эксперты, приехавшие в Москву из Франции, Германии, Румынии, Италии, Ирана, Португалии, США, Исландии, Мозамбика, Мексики, Аргентины и Индии. В делегацию вошли более 20 представителей различных зарубежных стран", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что независимые иностранные эксперты отмечают прозрачность и доступность избирательного процесса. Кроме того, они высоко оценили работу Общественного штаба и наблюдателей, работающих все эти дни на участках и в видеоцентре.
 
МоскваФранцияГерманияЕдиный день голосования в России
 
 
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