https://ria.ru/20230910/predstaviteli-1895373618.html

Более 20 экспертов из зарубежных стран посетили Общественный штаб в Москве

Более 20 экспертов из зарубежных стран посетили Общественный штаб в Москве - РИА Новости, 10.09.2023

Более 20 экспертов из зарубежных стран посетили Общественный штаб в Москве

Более 20 представителей зарубежных стран посетили Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, сообщается в телеграм-канале штаба. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:46

2023-09-10T17:46

2023-09-10T17:46

москва

франция

германия

единый день голосования в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895372994_0:122:1170:780_1920x0_80_0_0_8cf1c56221b981faab344c5b10a15caf.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 20 представителей зарубежных стран посетили Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, сообщается в телеграм-канале штаба. "Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице посетили иностранные эксперты, приехавшие в Москву из Франции, Германии, Румынии, Италии, Ирана, Португалии, США, Исландии, Мозамбика, Мексики, Аргентины и Индии. В делегацию вошли более 20 представителей различных зарубежных стран", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что независимые иностранные эксперты отмечают прозрачность и доступность избирательного процесса. Кроме того, они высоко оценили работу Общественного штаба и наблюдателей, работающих все эти дни на участках и в видеоцентре.

москва

франция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, франция, германия, единый день голосования в россии