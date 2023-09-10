https://ria.ru/20230910/pozhar-1895418367.html

В Подмосковье загорелись две нежилые постройки

В Подмосковье загорелись две нежилые постройки - РИА Новости, 10.09.2023

В Подмосковье загорелись две нежилые постройки

Две нежилые постройки загорелись в Московской области, пожар был локализован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:16

2023-09-10T23:16

2023-09-10T23:16

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Две нежилые постройки загорелись в Московской области, пожар был локализован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. "Горки Ленинские, в 20.59 мск получение сигнала о возгорании двух нежилых строений", - сказал собеседник агентства По его словам, в 21.30 была локализация пожара на площади 54 "квадрата". По предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)