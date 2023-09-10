https://ria.ru/20230910/pozhar-1895418367.html
В Подмосковье загорелись две нежилые постройки
В Подмосковье загорелись две нежилые постройки - РИА Новости, 10.09.2023
В Подмосковье загорелись две нежилые постройки
Две нежилые постройки загорелись в Московской области, пожар был локализован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T23:16
2023-09-10T23:16
2023-09-10T23:16
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Две нежилые постройки загорелись в Московской области, пожар был локализован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. "Горки Ленинские, в 20.59 мск получение сигнала о возгорании двух нежилых строений", - сказал собеседник агентства По его словам, в 21.30 была локализация пожара на площади 54 "квадрата". По предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелись две нежилые постройки
В Подмосковье загорелись две нежилые постройки, пожар потушишли