https://ria.ru/20230910/polyanskiy-1895382404.html

Запад и Киев забывают про ракетный удар по Константиновке, заявил Полянский

Запад и Киев забывают про ракетный удар по Константиновке, заявил Полянский - РИА Новости, 10.09.2023

Запад и Киев забывают про ракетный удар по Константиновке, заявил Полянский

Запад и киевский режим уже "пытаются забыть" про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как "забыли" про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:43

2023-09-10T18:43

2023-09-10T18:43

константиновка

краматорск

киев

владимир зеленский

дмитрий полянский

денис шмыгаль

оон

bild

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ООН, 10 сен - РИА Новости. Запад и киевский режим уже "пытаются забыть" про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как "забыли" про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто его нанес, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Происходит ровно то, о чем мы предупреждали в конце своего выступления 8 сентября. Западники и киевский режим пытаются забыть про ракетный удар по Константиновке, так же, как они "забыли" про Краматорск когда поняли, что Зеленский подставился", - указал Полянский. В среду Владимир Зеленский заявил, что на рынок города Константиновка, находящегося под контролем украинской армии, была совершена ракетная атака. Как сообщали украинские издания со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, вследствие удара погибли 16 человек, 33 человека были ранены. Между тем известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке на основе кадров удара по Константиновке пришел к выводу, что ракета прилетела с украинской стороны. "Да и про Бучу в своих выступлениях изредка напоминают только в конец "отмороженные" англичане. Что ж, забыть об этой очередной провокации мы им здесь в Нью-Йорке не дадим", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

константиновка

краматорск

киев

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константиновка, краматорск, киев, владимир зеленский, дмитрий полянский, денис шмыгаль, оон, bild