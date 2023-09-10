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Запад и Киев забывают про ракетный удар по Константиновке, заявил Полянский
Запад и Киев забывают про ракетный удар по Константиновке, заявил Полянский - РИА Новости, 10.09.2023
Запад и Киев забывают про ракетный удар по Константиновке, заявил Полянский
Запад и киевский режим уже "пытаются забыть" про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как "забыли" про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T18:43
2023-09-10T18:43
2023-09-10T18:43
константиновка
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ООН, 10 сен - РИА Новости. Запад и киевский режим уже "пытаются забыть" про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как "забыли" про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто его нанес, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Происходит ровно то, о чем мы предупреждали в конце своего выступления 8 сентября. Западники и киевский режим пытаются забыть про ракетный удар по Константиновке, так же, как они "забыли" про Краматорск когда поняли, что Зеленский подставился", - указал Полянский. В среду Владимир Зеленский заявил, что на рынок города Константиновка, находящегося под контролем украинской армии, была совершена ракетная атака. Как сообщали украинские издания со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, вследствие удара погибли 16 человек, 33 человека были ранены. Между тем известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке на основе кадров удара по Константиновке пришел к выводу, что ракета прилетела с украинской стороны. "Да и про Бучу в своих выступлениях изредка напоминают только в конец "отмороженные" англичане. Что ж, забыть об этой очередной провокации мы им здесь в Нью-Йорке не дадим", - добавил дипломат.
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Константиновка, Краматорск, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Полянский, Денис Шмыгаль, ООН, Bild
Запад и Киев забывают про ракетный удар по Константиновке, заявил Полянский
Полянский: Запад и Киев забывают про ракетный удар по Константиновке