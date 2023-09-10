https://ria.ru/20230910/polsha-1895262009.html

В Польше откровенно высказались о предназначении Украины

В Польше откровенно высказались о предназначении Украины - РИА Новости, 10.09.2023

В Польше откровенно высказались о предназначении Украины

Польша видит в поддержке Украины отстаивание собственных интересов, заявил в эфире Radio ZET глава комитета по иностранным делам сейма Радослав Фогель. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T03:27

2023-09-10T03:27

2023-09-10T07:01

в мире

польша

украина

матеуш моравецкий

евросоюз

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Польша видит в поддержке Украины отстаивание собственных интересов, заявил в эфире Radio ZET глава комитета по иностранным делам сейма Радослав Фогель.По его словам, в Киеве должны осознавать, что Варшава помогает из гуманитарных соображений, а также из соображений "уважения международного права". "А также потому, что мы видим в этом свой собственный интерес. Грубо говоря, Украина, которая будет побеждена и завоевана Россией, будет представлять определенную угрозу для Польши", - утверждает Фогель.Депутат указал, что интересы Польши и поляков всегда будут "на первом месте". При этом он заявил, что Варшава сохранит эмбарго на поставки зерновой продукции из Украины после 15 сентября, "с ЕС или без него". "Мы можем помочь в транзите украинской зерна и продукции, но сделаем это на своих условиях", - добавил Фогель.В пятницу премьер Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза зерна с Украины. Он отметил, что Варшава не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза.В Польше ранее заявили, что отношения с Киевом в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов – отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Украина считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Киеву и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.

https://ria.ru/20230909/zerno-1895242041.html

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в мире, польша, украина, матеуш моравецкий, евросоюз