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Польская оппозиция пообещала устроить трибунал над президентом и премьером - РИА Новости, 10.09.2023
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02:05 10.09.2023 (обновлено: 12:27 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/polsha-1895259238.html
Польская оппозиция пообещала устроить трибунал над президентом и премьером
Польская оппозиция пообещала устроить трибунал над президентом и премьером - РИА Новости, 10.09.2023
Польская оппозиция пообещала устроить трибунал над президентом и премьером
Крупнейшая польская оппозиционная коалиция "Гражданская платформа" обещает привлечь к государственному трибуналу президента, премьера и других чиновников в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T02:05
2023-09-10T12:27
польша
белоруссия
анджей дуда
матеуш моравецкий
адам глапинский
право и справедливость
в мире
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ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная коалиция "Гражданская платформа" обещает привлечь к государственному трибуналу президента, премьера и других чиновников в случае своей победы на будущих парламентских выборах, говорится в ее предвыборной программе. Очередные парламентские выборы, победитель которых сформирует новое правительство, пройдут в Польше 15 октября. Одновременно с парламентскими выборами в стране пройдет национальный референдум по вопросам приема нелегальных мигрантов, приватизации, увеличения пенсионного возраста и сноса заграждения на границе с Белоруссией. Один из пунктов представленной в субботу предвыборной программы "Гражданской платформы" называется "Привлечение ответственности правительства PiS" (правящая партия Польши "Право и справедливость"). "Поставить перед государственным трибуналом Анджея Дуду (президент Польши), Матеуша Моравецкого (премьер-министр), Яцека Сасина (министр государственных активов), Збигнева Зибро (министр юстиции, генеральный прокурор), Адама Глапинского (глава Национального банка), Мачея Свирского (глава национального совета по телевидению и радиовещанию), Петра Глиньского (министр культуры и национального наследия)", — говорится в предвыборной программе "Гражданской платформы". Кроме того, оппозиция обещает направить заявления в "деполитизированную прокуратуру" с требованием привлечь к уголовной ответственности за коррупционные и экономические преступления различных чиновников и руководителей, в том числе председателя правления энергетического концерна Orlen Даниеля Обайтка. Также в программе "Гражданской платформы" содержится обещание обнародовать списки лиц, которые незаконно подвергались прослушке, и имена лиц, принимающих незаконные решения о прослушивании граждан. В соответствии с данными последних социологических опросов, "Гражданская платформа" отстает по рейтингу от "Права и справедливости" примерно на 10%, однако PiS также с рейтингом около 35% пока не имеет шансов самостоятельно сформировать правительство. Таким образом, именно заключение коалиционных соглашений может помочь той или иной политической силе сформировать будущее правительство.
https://ria.ru/20230907/opros-1894729183.html
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польша, белоруссия, анджей дуда, матеуш моравецкий, адам глапинский, право и справедливость, в мире
Польша, Белоруссия, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий, Адам Глапинский, Право и справедливость, В мире
Польская оппозиция пообещала устроить трибунал над президентом и премьером

Оппозиция в Польше пригрозила властям трибуналом при победе на выборах

© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве . Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная коалиция "Гражданская платформа" обещает привлечь к государственному трибуналу президента, премьера и других чиновников в случае своей победы на будущих парламентских выборах, говорится в ее предвыборной программе.
Очередные парламентские выборы, победитель которых сформирует новое правительство, пройдут в Польше 15 октября. Одновременно с парламентскими выборами в стране пройдет национальный референдум по вопросам приема нелегальных мигрантов, приватизации, увеличения пенсионного возраста и сноса заграждения на границе с Белоруссией.
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Один из пунктов представленной в субботу предвыборной программы "Гражданской платформы" называется "Привлечение ответственности правительства PiS" (правящая партия Польши "Право и справедливость").
"Поставить перед государственным трибуналом Анджея Дуду (президент Польши), Матеуша Моравецкого (премьер-министр), Яцека Сасина (министр государственных активов), Збигнева Зибро (министр юстиции, генеральный прокурор), Адама Глапинского (глава Национального банка), Мачея Свирского (глава национального совета по телевидению и радиовещанию), Петра Глиньского (министр культуры и национального наследия)", — говорится в предвыборной программе "Гражданской платформы".
Кроме того, оппозиция обещает направить заявления в "деполитизированную прокуратуру" с требованием привлечь к уголовной ответственности за коррупционные и экономические преступления различных чиновников и руководителей, в том числе председателя правления энергетического концерна Orlen Даниеля Обайтка.
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Также в программе "Гражданской платформы" содержится обещание обнародовать списки лиц, которые незаконно подвергались прослушке, и имена лиц, принимающих незаконные решения о прослушивании граждан.
В соответствии с данными последних социологических опросов, "Гражданская платформа" отстает по рейтингу от "Права и справедливости" примерно на 10%, однако PiS также с рейтингом около 35% пока не имеет шансов самостоятельно сформировать правительство.
Таким образом, именно заключение коалиционных соглашений может помочь той или иной политической силе сформировать будущее правительство.
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