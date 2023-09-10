Польская оппозиция пообещала устроить трибунал над президентом и премьером
Оппозиция в Польше пригрозила властям трибуналом при победе на выборах
© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве . Архивное фото
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная коалиция "Гражданская платформа" обещает привлечь к государственному трибуналу президента, премьера и других чиновников в случае своей победы на будущих парламентских выборах, говорится в ее предвыборной программе.
Очередные парламентские выборы, победитель которых сформирует новое правительство, пройдут в Польше 15 октября. Одновременно с парламентскими выборами в стране пройдет национальный референдум по вопросам приема нелегальных мигрантов, приватизации, увеличения пенсионного возраста и сноса заграждения на границе с Белоруссией.
Один из пунктов представленной в субботу предвыборной программы "Гражданской платформы" называется "Привлечение ответственности правительства PiS" (правящая партия Польши "Право и справедливость").
"Поставить перед государственным трибуналом Анджея Дуду (президент Польши), Матеуша Моравецкого (премьер-министр), Яцека Сасина (министр государственных активов), Збигнева Зибро (министр юстиции, генеральный прокурор), Адама Глапинского (глава Национального банка), Мачея Свирского (глава национального совета по телевидению и радиовещанию), Петра Глиньского (министр культуры и национального наследия)", — говорится в предвыборной программе "Гражданской платформы".
Кроме того, оппозиция обещает направить заявления в "деполитизированную прокуратуру" с требованием привлечь к уголовной ответственности за коррупционные и экономические преступления различных чиновников и руководителей, в том числе председателя правления энергетического концерна Orlen Даниеля Обайтка.
Также в программе "Гражданской платформы" содержится обещание обнародовать списки лиц, которые незаконно подвергались прослушке, и имена лиц, принимающих незаконные решения о прослушивании граждан.
В соответствии с данными последних социологических опросов, "Гражданская платформа" отстает по рейтингу от "Права и справедливости" примерно на 10%, однако PiS также с рейтингом около 35% пока не имеет шансов самостоятельно сформировать правительство.
Таким образом, именно заключение коалиционных соглашений может помочь той или иной политической силе сформировать будущее правительство.